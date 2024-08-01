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Байер - РБ Лейпциг 31 Августа прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
31 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Байер
РБ Лейпциг

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - РБ Лейпциг, которое состоится 31 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
РБ Лейпциг
Лейпциг
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
24ИспанияпзАлеш Гарсия
10ГерманияпзФлориан Вирц
7ГерманиянпЙонас Хофман
22НигериянпВиктор Бонифасе
1ВенгрияврПетер Гулачи
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
16ГерманиязщЛукас Клостерман
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
8МалипзАмаду Айдара
10НидерландыпзХави Симонс
7НорвегиянпАнтонио Нуса
11БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
20.01.2024Германия - Бундеслига18-й турРБ Лейпциг2 : 3Байер
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турБайер3 : 2РБ Лейпциг
23.04.2023Германия - Бундеслига29-й турБайер2 : 0РБ Лейпциг
29.10.2022Германия - Бундеслига12-й турРБ Лейпциг2 : 0Байер
17.04.2022Германия - Бундеслига30-й турБайер0 : 1РБ Лейпциг
28.11.2021Германия - Бундеслига13-й турРБ Лейпциг1 : 3Байер
30.01.2021Германия - Бундеслига19-й турРБ Лейпциг1 : 0Байер
26.09.2020Германия - Бундеслига2-й турБайер1 : 1РБ Лейпциг
01.03.2020Германия - Бундеслига24-й турРБ Лейпциг1 : 1Байер
05.10.2019Германия - Бундеслига7-й турБайер1 : 1РБ Лейпциг
28.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 1Байер
23.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур2 : 3Байер
17.08.2024Суперкубок Германии 2024ФиналБайер2 : 2 4 : 3
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Байер1 : 1
07.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20244 : 1Байер
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турРБ Лейпциг1 : 0
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4РБ Лейпциг
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024РБ Лейпциг1 : 1
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024РБ Лейпциг2 : 0
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур2 : 2РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург13
2
Лига чемпионов
Хайденхайм13
3
Лига чемпионов
Боруссия Д13
4
Лига чемпионов
Байер13
5
Лига Европы
Бавария13
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм13
7 РБ Лейпциг13
8 Вердер11
9 Аугсбург11
10 Унион11
11 Майнц11
12 Хольштайн10
13 Вольфсбург10
14 Боруссия М10
15 Бохум10
16
Стыковая зона
Штутгарт10
17
Зона вылета
Санкт-Паули10
18
Зона вылета
Айнтрахт Ф10

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