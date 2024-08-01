Байер - РБ Лейпциг 31 Августа прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
31 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - РБ Лейпциг, которое состоится 31 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Петер Гулачи
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|8
|пз
|Амаду Айдара
|10
|пз
|Хави Симонс
|7
|нп
|Антонио Нуса
|11
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Марко Розе
История личных встреч
|20.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|17.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|28.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|01.03.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|05.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
|23.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|17.08.2024
|Суперкубок Германии 2024
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Бавария
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|1
|3
|7
|РБ Лейпциг
|1
|3
|8
|Вердер
|1
|1
|9
|Аугсбург
|1
|1
|10
|Унион
|1
|1
|11
|Майнц
|1
|1
|12
|Хольштайн
|1
|0
|13
|Вольфсбург
|1
|0
|14
|Боруссия М
|1
|0
|15
|Бохум
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Ф
|1
|0