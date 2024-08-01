Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
01 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|20
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|37
|пз
|Кобби Майну
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|7
|нп
|Луис Диас
|20
|нп
|Диогу Жота
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Арне Слот
История личных встреч
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|05.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|7 : 0
|22.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|12.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 0
|24.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 5
|13.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 4
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|16.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Суперкубок Англии — 2024
|Финал
|1 : 1 7 : 6
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|3
|6
|6
|Астон Вилла
|3
|6
|7
|Борнмут
|3
|5
|8
|Ноттингем Форест
|3
|5
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
|11
|Фулхэм
|3
|4
|12
|Челси
|2
|3
|13
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|1
|16
|Ипсвич Таун
|3
|1
|17
|Вулверхэмптон
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|3
|0