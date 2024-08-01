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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
01 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
24 Камерун вр Андре Онана
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
5 Англия зщ Гарри Магуайр
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
20 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
37 Англия пз Кобби Майну
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Англия нп Маркус Рашфорд
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
7 Колумбия нп Луис Диас
20 Португалия нп Диогу Жота
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Юнайтед0 : 3Ливерпуль
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Ливерпуль
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед4 : 3 ДВЛиверпуль
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
05.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ливерпуль7 : 0Манчестер Юнайтед
22.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Ливерпуль
12.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед4 : 0Ливерпуль
19.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль4 : 0Манчестер Юнайтед
24.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Юнайтед0 : 5Ливерпуль
13.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед2 : 4Ливерпуль
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Манчестер Юнайтед
16.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0
10.08.2024 Суперкубок Англии — 2024 Финал 1 : 1 7 : 6Манчестер Юнайтед
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Юнайтед0 : 3Ливерпуль
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Юнайтед3 : 2
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Ливерпуль2 : 0
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Ливерпуль
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ливерпуль0 : 0
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ливерпуль4 : 1
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Юнайтед0 : 3Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион37
3
Лига чемпионов
Арсенал37
4
Лига чемпионов
Ливерпуль26
5
Лига Европы
Брентфорд36
6 Астон Вилла36
7 Борнмут35
8 Ноттингем Форест35
9 Тоттенхэм Хотспур24
10 Ньюкасл Юнайтед24
11 Фулхэм34
12 Челси23
13 Манчестер Юнайтед23
14 Вест Хэм Юнайтед33
15 Лестер Сити31
16 Ипсвич Таун31
17 Вулверхэмптон31
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Саутгемптон30
20
Зона вылета
Эвертон30

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