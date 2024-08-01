Реал Мадрид - Бетис 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
01 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Бетис, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Арда Гюлер
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|6
|зщ
|Натан
|15
|зщ
|Ромен Перро
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|21
|пз
|Марк Рока
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|14
|пз
|Вильям Карвалью
|7
|нп
|Хуанми
|9
|нп
|Чими Авила
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|20.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|24.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 3
|08.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|02.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|14.08.2024
|Суперкубок УЕФА — 2024
|Финал
|2 : 0
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Реал» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|4
|8
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|3
|5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Леганес
|3
|5
|7
|Жирона
|3
|4
|8
|Вальядолид
|4
|4
|9
|Эспаньол
|4
|4
|10
|Алавес
|3
|4
|11
|Атлетик Б
|4
|4
|12
|Райо Вальекано
|4
|4
|13
|Осасуна
|3
|4
|14
|Реал Сосьедад
|3
|3
|15
|Севилья
|3
|2
|16
|Лас-Пальмас
|3
|2
|17
|Мальорка
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|2
|2
| 19
Зона вылета
|Бетис
|2
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|3
|0