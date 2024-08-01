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Реал Мадрид - Бетис 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
01 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Реал Мадрид
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Бетис, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Бетис
Севилья
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
8УругвайпзФедерико Вальверде
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
15ТурцияпзАрда Гюлер
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
9ФранциянпКилиан Мбаппе
1ПортугалияврРуй Силва
23СенегалзщЮссуф Сабали
3ИспаниязщДиего Льоренте
6Бразилиязщ Натан
15ФранциязщРомен Перро
4СШАпзДжонни Кардозо
21ИспанияпзМарк Рока
18ИспанияпзПабло Форнальс
14ПортугалияпзВильям Карвалью
7Испаниянп Хуанми
9АргентинанпЧими Авила
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
25.05.2024Испания - Примера38-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
09.12.2023Испания - Примера16-й турБетис1 : 1Реал Мадрид
05.03.2023Испания - Примера24-й турБетис0 : 0Реал Мадрид
03.09.2022Испания - Примера4-й турРеал Мадрид2 : 1Бетис
20.05.2022Испания - Примера38-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
28.08.2021Испания - Примера3-й турБетис0 : 1Реал Мадрид
24.04.2021Испания - Примера32-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
26.09.2020Испания - Примера3-й турБетис2 : 3Реал Мадрид
08.03.2020Испания - Примера27-й турБетис2 : 1Реал Мадрид
02.11.2019Испания - Примера12-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
29.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 1Реал Мадрид
25.08.2024Испания — Примера2-й турРеал Мадрид3 : 0
18.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 1Реал Мадрид
14.08.2024Суперкубок УЕФА — 2024ФиналРеал Мадрид2 : 0
07.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Реал Мадрид2 : 1
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчБетис3 : 0
25.08.2024Испания — Примера2-й тур0 : 0Бетис
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 2Бетис
15.08.2024Испания — Примера1-й турБетис1 : 1
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Бетис
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Реал» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Атлетико М48
3
Лига чемпионов
Вильярреал37
4
Лига чемпионов
Сельта36
5
Лига Европы
Реал Мадрид35
6
Квалификация Лиги конференций
Леганес35
7 Жирона34
8 Вальядолид44
9 Эспаньол44
10 Алавес34
11 Атлетик Б44
12 Райо Вальекано44
13 Осасуна34
14 Реал Сосьедад33
15 Севилья32
16 Лас-Пальмас32
17 Мальорка32
18
Зона вылета
Хетафе22
19
Зона вылета
Бетис22
20
Зона вылета
Валенсия30

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