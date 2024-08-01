Хайденхайм - Аугсбург 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
01 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Аугсбург, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|8
|пз
|Лео Шенца
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|21
|пз
|Адриан Бек
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|14
|нп
|Максимилиан Бройниг
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|18
|пз
|Тим Брайтаупт
|10
|пз
|Арне Майер
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Йесс Торуп
История личных встреч
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|10.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Хайденхайм
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вольфсбург
|2
|3
|7
|Боруссия М
|2
|3
|8
|Бавария
|1
|3
|9
|Байер
|2
|3
|10
|Айнтрахт Ф
|2
|3
|11
|Хоффенхайм
|2
|3
|12
|Майнц
|2
|2
|13
|Вердер
|2
|2
|14
|Аугсбург
|1
|1
|15
|Штутгарт
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|2
|0