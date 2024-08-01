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Хайденхайм - Аугсбург 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
01 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Хайденхайм
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Аугсбург, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Аугсбург
Аугсбург
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
8 Бразилия пз Лео Шенца
3 Германия пз Ян Шёппнер
33 США пз Леннард Мэлони
21 Германия пз Адриан Бек
10 Германия пз Пауль Ваннер
14 Германия нп Максимилиан Бройниг
22 Хорватия вр Неделько Лабрович
3 Дания зщ Мадс Педерсен
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
8 Германия пз Эльвис Реджбечай
18 Германия пз Тим Брайтаупт
10 Германия пз Арне Майер
24 Финляндия пз Фредрик Йенсен
9 Франция нп Самуэль Эссенд
21 Германия нп Филлип Тиц
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Дания Йесс Торуп
История личных встреч
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Аугсбург1 : 0Хайденхайм
22.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Хайденхайм2 : 5Аугсбург
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Хайденхайм3 : 2
25.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур 0 : 2Хайденхайм
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 2Хайденхайм
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 4Хайденхайм
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Хайденхайм4 : 1
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Аугсбург2 : 2
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 4Аугсбург
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Аугсбург1 : 0
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 1Аугсбург
10.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Аугсбург0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
РБ Лейпциг26
2
Лига чемпионов
Боруссия Д24
3
Лига чемпионов
Унион24
4
Лига чемпионов
Фрайбург13
5
Лига Европы
Хайденхайм13
6
Квалификация Лиги конференций
Вольфсбург23
7 Боруссия М23
8 Бавария13
9 Байер23
10 Айнтрахт Ф23
11 Хоффенхайм23
12 Майнц22
13 Вердер22
14 Аугсбург11
15 Штутгарт21
16
Стыковая зона
Хольштайн20
17
Зона вылета
Санкт-Паули20
18
Зона вылета
Бохум20

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