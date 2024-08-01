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Бавария - Фрайбург 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
01 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Бавария
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Фрайбург, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Фрайбург
Фрайбург
1 Германия вр Мануэль Нойер
23 Франция зщ Саша Боэ
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
6 Германия пз Йозуа Киммих
16 Португалия пз Жоау Пальинья
42 Германия пз Джамал Мусиала
17 Франция нп Майкл Олисе
7 Германия нп Серж Гнабри
9 Англия нп Гарри Кейн
21 Германия вр Флориан Мюллер
17 Германия зщ Лукас Кюблер
37 Германия зщ Максимилиан Розенфельдер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
42 Япония пз Рицу Доан
34 Германия пз Мерлин Рёль
32 Италия пз Винченцо Грифо
20 Австрия нп Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
01.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Фрайбург2 : 2Бавария
08.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Бавария3 : 0Фрайбург
08.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Фрайбург0 : 1Бавария
04.04.2023 Кубок Германии 1/4 финала Бавария1 : 2Фрайбург
16.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Бавария5 : 0Фрайбург
02.04.2022 Германия - Бундеслига 28-й тур Фрайбург1 : 4Бавария
06.11.2021 Германия - Бундеслига 11-й тур Бавария2 : 1Фрайбург
15.05.2021 Германия - Бундеслига 33-й тур Фрайбург2 : 2Бавария
17.01.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Бавария2 : 1Фрайбург
20.06.2020 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария3 : 1Фрайбург
25.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур 2 : 3Бавария
16.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 4Бавария
13.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Бавария3 : 0
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 3Бавария
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 2Бавария
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Фрайбург3 : 1
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 4Фрайбург
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 1Фрайбург
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Фрайбург1 : 1
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 0 : 0Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
РБ Лейпциг26
2
Лига чемпионов
Боруссия Д24
3
Лига чемпионов
Унион24
4
Лига чемпионов
Фрайбург13
5
Лига Европы
Хайденхайм13
6
Квалификация Лиги конференций
Вольфсбург23
7 Боруссия М23
8 Бавария13
9 Байер23
10 Айнтрахт Ф23
11 Хоффенхайм23
12 Майнц22
13 Вердер22
14 Аугсбург11
15 Штутгарт21
16
Стыковая зона
Хольштайн20
17
Зона вылета
Санкт-Паули20
18
Зона вылета
Бохум20

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