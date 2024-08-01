Бавария - Фрайбург 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
01 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Фрайбург, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|23
|зщ
|Саша Боэ
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|16
|пз
|Жоау Пальинья
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|21
|вр
|Флориан Мюллер
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|01.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|04.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2
|16.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|5 : 0
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|17.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Хайденхайм
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вольфсбург
|2
|3
|7
|Боруссия М
|2
|3
|8
|Бавария
|1
|3
|9
|Байер
|2
|3
|10
|Айнтрахт Ф
|2
|3
|11
|Хоффенхайм
|2
|3
|12
|Майнц
|2
|2
|13
|Вердер
|2
|2
|14
|Аугсбург
|1
|1
|15
|Штутгарт
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|2
|0