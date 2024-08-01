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Витория Гимарайнш - Фамаликан 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
01 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Витория Гимарайнш
Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Фамаликан, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
14ПортугалияврБруну Варела
22ПортугалиязщАлберту Байо
24ХорватиязщТони Боревкович
3ВенесуэлазщМикель Вильянуэва
6ПортугалиязщМануэл Силва
19ПортугалиязщРикарду Мангаш
13ПортугалияпзJoao Mendes
8ПортугалияпзТомас Гендель
77ПортугалияпзНуну Сантуш
11БразилиянпКайо Сезар
7ПортугалиянпНелсон Оливейра
1РоссияврИван Злобин
2Бразилиязщ Калегари
4АлбаниязщЭнеа Михай
16НидерландызщЮстин де Хас
74ПортугалиязщФрансишку Моура
8СербияпзМирко Топич
28ФранцияпзЗеду Юссуф
7БразилияпзMarcos Vinicios Lopes Moura
20ПортугалияпзGustavo Sa
10Португалияпз Рошинья
11ИспаниянпOscar Aranda
Главные тренеры
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
ПортугалияАрманду Евангелишта
История личных встреч
09.03.2024Португалия — Примейра25-й турВитория Гимарайнш1 : 0Фамаликан
08.10.2023Португалия — Примейра8-й турФамаликан1 : 3Витория Гимарайнш
14.04.2023Португалия - Примейра28-й турФамаликан2 : 1Витория Гимарайнш
31.10.2022Португалия - Примейра11-й турВитория Гимарайнш3 : 2Фамаликан
06.03.2022Португалия - Примейра25-й турВитория Гимарайнш2 : 1Фамаликан
01.10.2021Португалия - Примейра8-й турФамаликан1 : 2Витория Гимарайнш
12.05.2021Португалия - Примейра32-й турВитория Гимарайнш1 : 2Фамаликан
24.01.2021Португалия - Примейра15-й турФамаликан0 : 1Витория Гимарайнш
08.02.2020Португалия - Примейра20-й турФамаликан0 : 7Витория Гимарайнш
25.08.2019Португалия - Примейра3-й турВитория Гимарайнш1 : 1Фамаликан
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 4Витория Гимарайнш
25.08.2024Португалия — Примейра3-й тур1 : 0Витория Гимарайнш
21.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчВитория Гимарайнш3 : 0
18.08.2024Португалия — Примейра2-й турВитория Гимарайнш1 : 0
15.08.2024Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчВитория Гимарайнш2 : 0
24.08.2024Португалия — Примейра3-й турФамаликан1 : 0
19.08.2024Португалия — Примейра2-й тур0 : 3Фамаликан
11.08.2024Португалия — Примейра1-й турФамаликан2 : 0
17.05.2024Португалия — Примейра34-й турФамаликан1 : 2
10.05.2024Португалия — Примейра33-й тур0 : 1Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту39
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг39
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан39
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара49
5 Брага37
6 Бенфика47
7 Морейренсе47
8 Витория Гимарайнш36
9 Жил Висенте34
10 Боавишта44
11 АВС44
12 Арока33
13 Риу Аве33
14 Каза Пия43
15 Эшторил42
16
Стыковая зона
Эштрела41
17
Зона вылета
Насьонал31
18
Зона вылета
Фаренсе30

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