Витория Гимарайнш - Фамаликан 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
01 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Фамаликан, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|14
|вр
|Бруну Варела
|22
|зщ
|Алберту Байо
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|19
|зщ
|Рикарду Мангаш
|13
|пз
|Joao Mendes
|8
|пз
|Томас Гендель
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|11
|нп
|Кайо Сезар
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
|1
|вр
|Иван Злобин
|2
|зщ
|Калегари
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|20
|пз
|Gustavo Sa
|10
|пз
|Рошинья
|11
|нп
|Oscar Aranda
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|09.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|14.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|31.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|06.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|01.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 2
|12.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 1
|08.02.2020
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 7
|25.08.2019
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 4
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|21.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|15.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|19.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|3
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|4
|9
|5
|Брага
|3
|7
|6
|Бенфика
|4
|7
|7
|Морейренсе
|4
|7
|8
|Витория Гимарайнш
|3
|6
|9
|Жил Висенте
|3
|4
|10
|Боавишта
|4
|4
|11
|АВС
|4
|4
|12
|Арока
|3
|3
|13
|Риу Аве
|3
|3
|14
|Каза Пия
|4
|3
|15
|Эшторил
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|3
|0