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Ислочь - Слуцк 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
01 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Ислочь
Слуцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Слуцк, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Слуцк1 : 3Ислочь
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Ислочь0 : 0Слуцк
12.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Слуцк1 : 1Ислочь
06.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк2 : 4Ислочь
19.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 2Слуцк
16.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Ислочь2 : 0Слуцк
30.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Слуцк2 : 1Ислочь
17.07.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк2 : 1Ислочь
05.04.2020 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Ислочь2 : 3Слуцк
23.08.2019 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Ислочь0 : 1Слуцк
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 1Ислочь
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Ислочь0 : 0
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 1Ислочь
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 3 : 2Ислочь
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 1Ислочь
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Слуцк2 : 0
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 3Слуцк
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Слуцк1 : 0
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Слуцк
27.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 3Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1943
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1939
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест2035
5 Арсенал2031
6 Витебск2029
7 Слуцк1928
8 Гомель1928
9 Славия-Мозырь2027
10 Ислочь1924
11 БАТЭ1920
12 Сморгонь1920
13 Нафтан1816
14 Минск1915
15
Зона вылета
Днепр М198
16
Зона вылета
Шахтёр С20-1

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