Ислочь - Слуцк 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
01 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Слуцк, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|12.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|06.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 4
|19.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|16.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|30.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 1
|17.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|05.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 3
|23.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|23.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|04.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 2
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 1
|23.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 3
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|27.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|19
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|19
|39
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
|4
|Динамо-Брест
|20
|35
|5
|Арсенал
|20
|31
|6
|Витебск
|20
|29
|7
|Слуцк
|19
|28
|8
|Гомель
|19
|28
|9
|Славия-Мозырь
|20
|27
|10
|Ислочь
|19
|24
|11
|БАТЭ
|19
|20
|12
|Сморгонь
|19
|20
|13
|Нафтан
|18
|16
|14
|Минск
|19
|15
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|19
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|20
|-1