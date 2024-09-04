Космос - Амкал 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: Салют (Долгопрудный, Россия), вместимость: 6000
04 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/64 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Космос - Амкал, которое состоится 04 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/64 финала, оно проводится на стадионе: Салют (Долгопрудный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Космос
Долгопрудный
Амкал
Главные тренеры
|Андрей Владимирович Прошин
|Виталий Николаевич Панов
История личных встреч
|01.09.2024
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|21-й тур
|1 : 1
|21.08.2024
|Fonbet Кубок России
|1/128 финала
|0 : 2
|18.08.2024
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|19-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|18-й тур
|2 : 0
|04.08.2024
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|17-й тур
|3 : 1
|20.08.2024
|Fonbet Кубок России
|1/128 финала
|0 : 2
|01.08.2024
|Fonbet Кубок России
|1/256 финала
|8 : 1
|22.06.2024
|Winline Медиалига. 5-й сезон
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
|15.06.2024
|Winline Медиалига. 5-й сезон
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|12.06.2024
|Winline Медиалига. 5-й сезон
|1/8 финала
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/64 финала Пути регионов в Кубке России — 2024/2025: «Космос» — «Амкал». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|6
|2
|Динамо Мх
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|6
|4
|Крылья Советов
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|6
|3
|Химки
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|ЦСКА
|3
|5
|3
|Ахмат
|3
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|6
|3
|Акрон
|3
|5
|4
|Факел
|3
|0