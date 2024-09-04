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Космос - Амкал 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Салют (Долгопрудный, Россия), вместимость: 6000
04 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/64 финала
Космос
Амкал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Космос - Амкал, которое состоится 04 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/64 финала, оно проводится на стадионе: Салют (Долгопрудный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Космос
Долгопрудный
Амкал
Главные тренеры
Россия Андрей Владимирович Прошин
Россия Виталий Николаевич Панов
История личных встреч
01.09.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 21-й тур 1 : 1Космос
21.08.2024 Fonbet Кубок России 1/128 финала 0 : 2Космос
18.08.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 19-й тур Космос2 : 0
11.08.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 18-й тур Космос2 : 0
04.08.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 17-й тур Космос3 : 1
20.08.2024 Fonbet Кубок России 1/128 финала 0 : 2Амкал
01.08.2024 Fonbet Кубок России 1/256 финала Амкал8 : 1
22.06.2024 Winline Медиалига. 5-й сезон 1/4 финала. 2-й матч Амкал2 : 1 3 : 4
15.06.2024 Winline Медиалига. 5-й сезон 1/4 финала. 1-й матч 2 : 1Амкал
12.06.2024 Winline Медиалига. 5-й сезон 1/8 финала Амкал4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/64 финала Пути регионов в Кубке России — 2024/2025: «Космос» — «Амкал». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М36
2 Динамо Мх36
3 Динамо М36
4 Крылья Советов30
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Ростов36
3 Химки33
4 Оренбург30
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар39
2 ЦСКА35
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород31
Группа D
КомандаИО
1 Зенит37
2 Рубин36
3 Акрон35
4 Факел30

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