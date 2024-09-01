21:17 ()
Свернуть список

Дания - Швейцария 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
05 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 1-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Дания
Швейцария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Швейцария, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Швейцария
1ДанияврКаспер Шмейхель
3ДаниязщЯнник Вестергор
4ДаниязщВиктор Нельссон
2ДаниязщЙоаким Андерсен
18ДаниязщАлександр Бах
13ДаниязщПатрик Доргу
21ДанияпзМортен Юльманн
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10ДанияпзКристиан Эриксен
11ДанияпзАндреас Сков Ольсен
19ДаниянпЙонас Винд
21ШвейцарияврГрегор Кобель
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
4ШвейцариязщНико Эльведи
13ШвейцариязщРикардо Родригес
10ШвейцарияпзГранит Джака
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
19ШвейцарияпзДан Ндой
17ШвейцариянпРубен Варгас
7ШвейцариянпБрил Эмболо
9ШвейцариянпНоа Окафор
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
ШвейцарияМурат Якин
История личных встреч
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиДания0 : 0Швейцария
12.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа D. 7-й турДания1 : 0Швейцария
26.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа D. 2-й турШвейцария3 : 3Дания
29.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финала2 : 0Дания
25.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа C. 3-й турДания0 : 0
20.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа C. 2-й турДания1 : 1
16.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа C. 1-й тур1 : 1Дания
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиДания3 : 1
06.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финала1 : 1 5 : 3Швейцария
29.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаШвейцария2 : 0
23.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа A. 3-й турШвейцария1 : 1
19.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа A. 2-й тур1 : 1Швейцария
15.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа A. 1-й тур1 : 3Швейцария
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия00
2
1/4 финала
Шотландия00
3
Стыковая зона
Польша00
4
Зона вылета
Хорватия00
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция00
2
1/4 финала
Италия00
3
Стыковая зона
Бельгия00
4
Зона вылета
Израиль00
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария00
2
1/4 финала
Испания00
3
Стыковая зона
Сербия00
4
Зона вылета
Дания00
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2 Грузия00
3 Чехия00
4
Зона вылета
Албания00
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Англия00
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2 Австрия00
3 Казахстан00
4
Зона вылета
Норвегия00
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Уэльс00
2 Турция00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Эстония00
2 Словакия00
3 Швеция00
4
Зона вылета
Азербайджан00
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2 Литва00
3 Румыния00
4
Зона вылета
Косово00
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2 Беларусь00
3 Болгария00
4
Зона вылета
Северная Ирландия00
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Латвия00
2 Армения00
3 Северная Македония00
4
Зона вылета
Фарерские острова00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Лихтенштейн00
2 Сан-Марино00
3 Гибралтар00
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2 Мальта00
3 Андорра00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close