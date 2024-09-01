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Шотландия - Польша 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
05 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 1-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Шотландия
Польша

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Польша, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотландия
Польша
ШотландияврАнгус Ганн
ШотландиязщРайан Портеус
ШотландиязщГрант Хэнли
ШотландиязщСкотт Маккенна
ШотландиязщЭнтони Ралстон
ШотландиязщЭндрю Робертсон
ШотландияпзРайан Кристи
ШотландияпзБилли Гилмор
ШотландияпзСкотт Мактоминей
ШотландияпзДжон Макгинн
ШотландиянпЛиндон Дайкс
12ПольшаврЛукаш Скорупски
5ПольшазщЯн Беднарек
3ПольшазщПавел Давидович
14ПольшазщЯкуб Кивёр
19ПольшапзПшемыслав Франковски
10ПольшапзПётр Зелиньски
24ПольшапзБартош Слиш
8ПольшапзЯкуб Модер
21ПольшапзНикола Залевски
7ПольшанпКароль Свидерски
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ШотландияСтив Кларк
ПольшаМихал Пробеж
История личных встреч
24.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Шотландия1 : 1Польша
08.10.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа D. 9-й турШотландия2 : 2Польша
14.10.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа D. 3-й турПольша2 : 2Шотландия
05.03.2014Товарищеские матчи (сборные)Март 2014Польша0 : 1Шотландия
23.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа A. 3-й турШотландия0 : 1
19.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа A. 2-й турШотландия1 : 1
14.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа A. 1-й тур5 : 1Шотландия
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиШотландия2 : 2
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 2Шотландия
25.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа D. 3-й тур1 : 1Польша
21.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа D. 2-й турПольша1 : 3
16.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа D. 1-й турПольша1 : 2
10.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиПольша2 : 1
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиПольша3 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия00
2
1/4 финала
Шотландия00
3
Стыковая зона
Польша00
4
Зона вылета
Хорватия00
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция00
2
1/4 финала
Италия00
3
Стыковая зона
Бельгия00
4
Зона вылета
Израиль00
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария00
2
1/4 финала
Испания00
3
Стыковая зона
Сербия00
4
Зона вылета
Дания00
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2 Грузия00
3 Чехия00
4
Зона вылета
Албания00
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Англия00
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2 Австрия00
3 Казахстан00
4
Зона вылета
Норвегия00
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Уэльс00
2 Турция00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Эстония00
2 Словакия00
3 Швеция00
4
Зона вылета
Азербайджан00
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2 Литва00
3 Румыния00
4
Зона вылета
Косово00
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2 Беларусь00
3 Болгария00
4
Зона вылета
Северная Ирландия00
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Латвия00
2 Армения00
3 Северная Македония00
4
Зона вылета
Фарерские острова00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Лихтенштейн00
2 Сан-Марино00
3 Гибралтар00
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2 Мальта00
3 Андорра00

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