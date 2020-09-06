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Аргентина - Чили 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Монументаль Антонио Веспуччи Либерти (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 57921
06 Сентября 2024 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур
Аргентина
Чили

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Чили, которое состоится 06 Сентября 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Монументаль Антонио Веспуччи Либерти (Буэнос-Айрес, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Чили
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Аргентина Рикардо Гарека
История личных встреч
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур Чили0 : 1Аргентина
28.01.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Чили1 : 2Аргентина
15.06.2021 Кубок Америки Группа А. 1-й тур Аргентина1 : 1Чили
04.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Аргентина1 : 1Чили
06.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Чили0 : 0Аргентина
06.07.2019 Кубок Америки За 3-е место Аргентина2 : 1Чили
24.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Аргентина1 : 0Чили
27.06.2016 Кубок Америки — 2016 Финал Аргентина0 : 0 2 : 4Чили
07.06.2016 Кубок Америки - 2016 Группа D Аргентина2 : 1Чили
25.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Чили1 : 2Аргентина
15.07.2024 Кубок Америки — 2024 Финал Аргентина1 : 0 ДВ
10.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/2 финала Аргентина2 : 0
05.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Аргентина1 : 1 4 : 2
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур Аргентина2 : 0
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур Чили0 : 1Аргентина
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур 0 : 0Чили
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур Чили0 : 1Аргентина
22.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур 0 : 0Чили
12.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Чили3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 3 : 2Чили
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина615
2 Уругвай613
3 Колумбия612
4 Венесуэла69
5 Эквадор68
6 Бразилия67
7 Парагвай65
8 Чили65
9 Боливия63
10 Перу62

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