Аргентина - Чили 06 Сентября прямая трансляция
Стадион: Монументаль Антонио Веспуччи Либерти (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 57921
06 Сентября 2024 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Чили, которое состоится 06 Сентября 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Монументаль Антонио Веспуччи Либерти (Буэнос-Айрес, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Чили
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Рикардо Гарека
История личных встреч
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|28.01.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|1 : 2
|15.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. 1-й тур
|1 : 1
|04.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 1
|06.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|06.07.2019
|Кубок Америки
|За 3-е место
|2 : 1
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 0
|27.06.2016
|Кубок Америки — 2016
|Финал
|0 : 0 2 : 4
|07.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа D
|2 : 1
|25.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|1 : 2
|15.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Финал
|1 : 0 ДВ
|10.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|2 : 0
|05.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|0 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|22.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|12.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|6
|15
|2
|Уругвай
|6
|13
|3
|Колумбия
|6
|12
|4
|Венесуэла
|6
|9
|5
|Эквадор
|6
|8
|6
|Бразилия
|6
|7
|7
|Парагвай
|6
|5
|8
|Чили
|6
|5
|9
|Боливия
|6
|3
|10
|Перу
|6
|2