Германия - Венгрия 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
07 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Венгрия, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Венгрия
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Марко Росси
История личных встреч
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|23.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 5-й тур
|0 : 1
|11.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 3-й тур
|1 : 1
|23.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|2 : 2
|04.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|29.05.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2010
|0 : 3
|05.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|29.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 0
|23.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|14.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|5 : 1
|23.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|1 : 3
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Польша
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Шотландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Италия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Израиль
|0
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Венгрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Германия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Испания
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|1
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
|2
|Грузия
|0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Албания
|0
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Англия
|0
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Казахстан
|1
|1
|2
|Норвегия
|1
|1
|3
|Словения
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Австрия
|0
|0
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уэльс
|0
|0
|2
|Турция
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Черногория
|0
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
|2
|Словакия
|1
|3
|3
|Эстония
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|1
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|1
|3
|2
|Румыния
|0
|0
|3
|Косово
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Литва
|1
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|2
|Беларусь
|1
|1
|3
|Болгария
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|1
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Латвия
|0
|0
|2
|Армения
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Фарерские острова
|0
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|1
|3
|2
|Гибралтар
|0
|0
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Андорра
|0
|0