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Германия - Венгрия 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
07 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Германия
Венгрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Венгрия, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Венгрия
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Италия Марко Росси
История личных встреч
19.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 2-й тур Германия2 : 0Венгрия
23.09.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 3. 5-й тур Германия0 : 1Венгрия
11.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 3. 3-й тур Венгрия1 : 1Германия
23.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа F. 3-й тур Германия2 : 2Венгрия
04.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Германия2 : 0Венгрия
29.05.2010 Товарищеские матчи (сборные) Май 2010 Венгрия0 : 3Германия
05.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/4 финала 2 : 1 ДВГермания
29.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Германия2 : 0
23.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа A. 3-й тур 1 : 1Германия
19.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 2-й тур Германия2 : 0Венгрия
14.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 1-й тур Германия5 : 1
23.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 3-й тур 0 : 1Венгрия
19.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 2-й тур Германия2 : 0Венгрия
15.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа A. 1-й тур Венгрия1 : 3
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Венгрия3 : 0
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Венгрия
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Польша13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Шотландия10
4
Зона вылета
Хорватия10
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция00
2
1/4 финала
Италия00
3
Стыковая зона
Бельгия00
4
Зона вылета
Израиль00
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Испания11
3
Стыковая зона
Сербия11
4
Зона вылета
Швейцария10
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2 Грузия00
3 Чехия00
4
Зона вылета
Албания00
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Англия00
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Казахстан11
2 Норвегия11
3 Словения00
4
Зона вылета
Австрия00
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Уэльс00
2 Турция00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2 Словакия13
3 Эстония10
4
Зона вылета
Азербайджан10
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр13
2 Румыния00
3 Косово00
4
Зона вылета
Литва10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия13
2 Беларусь11
3 Болгария11
4
Зона вылета
Люксембург10
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Латвия00
2 Армения00
3 Северная Македония00
4
Зона вылета
Фарерские острова00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Гибралтар00
3 Лихтенштейн10
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2 Мальта00
3 Андорра00

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