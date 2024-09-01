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Греция - Финляндия 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
07 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 1-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
Греция
Финляндия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Финляндия, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция
Финляндия
Главные тренеры
Сербия Иван Йованович
Финляндия Маркку Канерва
История личных встреч
18.11.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа J. 10-й тур Греция2 : 1Финляндия
05.09.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа J. 5-й тур Финляндия1 : 0Греция
15.11.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. 5-й тур Греция1 : 0Финляндия
15.10.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. 4-й тур Финляндия2 : 0Греция
04.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа F. 7-й тур Греция0 : 1Финляндия
11.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа F. 2-й тур Финляндия1 : 1Греция
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Греция
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Греция
26.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь C. Финал 0 : 0 4 : 2Греция
21.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь C. 1/2 финала Греция5 : 0
21.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа B. 10-й тур Греция2 : 2
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 2 : 2Финляндия
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 4 : 2Финляндия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Финляндия2 : 1
21.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь A. 1/2 финала 4 : 1Финляндия
20.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа H. 10-й тур 1 : 2Финляндия
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Польша13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Шотландия10
4
Зона вылета
Хорватия10
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция00
2
1/4 финала
Италия00
3
Стыковая зона
Бельгия00
4
Зона вылета
Израиль00
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Испания11
3
Стыковая зона
Сербия11
4
Зона вылета
Швейцария10
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2 Грузия00
3 Чехия00
4
Зона вылета
Албания00
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Англия00
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Казахстан11
2 Норвегия11
3 Словения00
4
Зона вылета
Австрия00
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Уэльс00
2 Турция00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2 Словакия13
3 Эстония10
4
Зона вылета
Азербайджан10
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр13
2 Румыния00
3 Косово00
4
Зона вылета
Литва10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия13
2 Беларусь11
3 Болгария11
4
Зона вылета
Люксембург10
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Латвия00
2 Армения00
3 Северная Македония00
4
Зона вылета
Фарерские острова00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Гибралтар00
3 Лихтенштейн10
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2 Мальта00
3 Андорра00

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