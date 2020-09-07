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Россия - Таиланд 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ми Динь (Ханой, Вьетнам), вместимость: 40192
07 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи
Россия
Таиланд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Таиланд, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ми Динь (Ханой, Вьетнам). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Таиланд
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
05.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 3Россия
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 4Россия
21.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Россия4 : 0
20.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Россия8 : 0
16.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Россия
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа C. 6-й тур Таиланд3 : 1
06.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа C. 5-й тур 1 : 1Таиланд
26.03.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа C. 4-й тур Таиланд0 : 3
21.03.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа C. 3-й тур 1 : 1Таиланд
30.01.2024 Кубок Азии 1/8 финала 2 : 1Таиланд
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Таиланд. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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