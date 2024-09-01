Гранада - Депортиво 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 22524
07 Сентября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Сегунда, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Депортиво, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Депортиво
Ла-Корунья
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|10.02.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|0 : 1
|24.09.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 6-й тур
|2 : 1
|05.04.2017
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|05.11.2016
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|28.02.2016
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|03.10.2015
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|25.01.2015
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|23.08.2014
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 1
|10.02.2013
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 3
|16.09.2012
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|30.08.2024
|Испания — Сегунда
|3-й тур
|1 : 3
|24.08.2024
|Испания — Сегунда
|2-й тур
|0 : 1
|15.08.2024
|Испания — Сегунда
|1-й тур
|1 : 2
|24.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|7 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Испания — Сегунда
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Испания — Сегунда
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Испания — Сегунда
|1-й тур
|0 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3 ДВ
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уэска
|3
|9
| 2
Повышение
|Сарагоса
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Альбасете
|3
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Расинг
|3
|5
| 5
Плей-офф за повышение
|Эйбар
|3
|5
| 6
Плей-офф за повышение
|Леванте
|3
|5
|7
|Малага
|3
|5
|8
|Альмерия
|3
|5
|9
|Мирандес
|3
|5
|10
|Кастельон
|3
|4
|11
|Овьедо
|3
|4
|12
|Эльденсе
|3
|4
|13
|Бургос
|3
|4
|14
|Эльче
|3
|3
|15
|Депортиво
|3
|3
|16
|Картахена
|3
|3
|17
|Гранада
|3
|3
|18
|Спортинг Хихон
|3
|2
| 19
Зона вылета
|Кадис
|3
|2
| 20
Зона вылета
|Тенерифе
|3
|1
| 21
Зона вылета
|Расинг Ф
|3
|1
| 22
Зона вылета
|Кордова
|3
|1