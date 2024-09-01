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Гранада - Депортиво 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 22524
07 Сентября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Сегунда, 4-й тур
Гранада
Депортиво

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Депортиво, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Депортиво
Ла-Корунья
Главные тренеры
Испания Гильермо Абаскаль
Испания Гильермо Абаскаль
История личных встреч
10.02.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 25-й тур Гранада0 : 1Депортиво
24.09.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 6-й тур Депортиво2 : 1Гранада
05.04.2017 Испания - Примера 30-й тур Депортиво0 : 0Гранада
05.11.2016 Испания - Примера 11-й тур Гранада1 : 1Депортиво
28.02.2016 Испания - Примера 26-й тур Депортиво0 : 1Гранада
03.10.2015 Испания - Примера 7-й тур Гранада1 : 1Депортиво
25.01.2015 Испания - Примера 20-й тур Депортиво2 : 2Гранада
23.08.2014 Испания - Примера 1-й тур Гранада2 : 1Депортиво
10.02.2013 Испания - Примера 23-й тур Депортиво0 : 3Гранада
16.09.2012 Испания - Примера 4-й тур Гранада1 : 1Депортиво
30.08.2024 Испания — Сегунда 3-й тур Гранада1 : 3
24.08.2024 Испания — Сегунда 2-й тур 0 : 1Гранада
15.08.2024 Испания — Сегунда 1-й тур Гранада1 : 2
24.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 7 : 0Гранада
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Гранада1 : 2
01.09.2024 Испания — Сегунда 3-й тур Депортиво1 : 0
23.08.2024 Испания — Сегунда 2-й тур 2 : 1Депортиво
17.08.2024 Испания — Сегунда 1-й тур Депортиво0 : 1
06.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд Депортиво2 : 3 ДВ
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 3 ДВДепортиво
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уэска39
2
Повышение
Сарагоса37
3
Плей-офф за повышение
Альбасете36
4
Плей-офф за повышение
Расинг35
5
Плей-офф за повышение
Эйбар35
6
Плей-офф за повышение
Леванте35
7 Малага35
8 Альмерия35
9 Мирандес35
10 Кастельон34
11 Овьедо34
12 Эльденсе34
13 Бургос34
14 Эльче33
15 Депортиво33
16 Картахена33
17 Гранада33
18 Спортинг Хихон32
19
Зона вылета
Кадис32
20
Зона вылета
Тенерифе31
21
Зона вылета
Расинг Ф31
22
Зона вылета
Кордова31

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