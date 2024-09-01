Спортинг Хихон - Овьедо 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль Эль-Молинон (Хихон, Испания), вместимость: 29538
07 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Сегунда, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Хихон - Овьедо, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Эль-Молинон (Хихон, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг Хихон
Хихон
Овьедо
Овьедо
Главные тренеры
|Рубен Альбес Яньес
История личных встреч
|10.02.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 1
|17.12.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|0 : 1
|09.10.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|0 : 1
|11.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|1 : 0
|22.06.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|0 : 1
|17.11.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Испания — Сегунда
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Испания — Сегунда
|2-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Испания — Сегунда
|1-й тур
|1 : 2
|13.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|09.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|30.08.2024
|Испания — Сегунда
|3-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Испания — Сегунда
|2-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Испания — Сегунда
|1-й тур
|0 : 1
|23.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|2 : 0
|16.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уэска
|3
|9
| 2
Повышение
|Сарагоса
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Альбасете
|3
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Расинг
|3
|5
| 5
Плей-офф за повышение
|Эйбар
|3
|5
| 6
Плей-офф за повышение
|Леванте
|3
|5
|7
|Малага
|3
|5
|8
|Альмерия
|3
|5
|9
|Мирандес
|3
|5
|10
|Кастельон
|3
|4
|11
|Овьедо
|3
|4
|12
|Эльденсе
|3
|4
|13
|Бургос
|3
|4
|14
|Эльче
|3
|3
|15
|Депортиво
|3
|3
|16
|Картахена
|3
|3
|17
|Гранада
|3
|3
|18
|Спортинг Хихон
|3
|2
| 19
Зона вылета
|Кадис
|3
|2
| 20
Зона вылета
|Тенерифе
|3
|1
| 21
Зона вылета
|Расинг Ф
|3
|1
| 22
Зона вылета
|Кордова
|3
|1