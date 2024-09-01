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Спортинг Хихон - Овьедо 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль Эль-Молинон (Хихон, Испания), вместимость: 29538
07 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Сегунда, 4-й тур
Спортинг Хихон
Овьедо

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Хихон - Овьедо, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Эль-Молинон (Хихон, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг Хихон
Хихон
Овьедо
Овьедо
Главные тренеры
Испания Рубен Альбес Яньес
История личных встреч
10.02.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 26-й тур Спортинг Хихон1 : 0Овьедо
09.09.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 5-й тур Овьедо0 : 0Спортинг Хихон
13.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Спортинг Хихон1 : 1Овьедо
17.12.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Овьедо1 : 0Спортинг Хихон
16.04.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 36-й тур Спортинг Хихон0 : 1Овьедо
09.10.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 9-й тур Овьедо1 : 1Спортинг Хихон
17.04.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 35-й тур Спортинг Хихон0 : 1Овьедо
11.10.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 5-й тур Овьедо1 : 0Спортинг Хихон
22.06.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 34-й тур Спортинг Хихон0 : 1Овьедо
17.11.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Овьедо0 : 0Спортинг Хихон
31.08.2024 Испания — Сегунда 3-й тур 1 : 1Спортинг Хихон
24.08.2024 Испания — Сегунда 2-й тур Спортинг Хихон0 : 0
18.08.2024 Испания — Сегунда 1-й тур Спортинг Хихон1 : 2
13.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Спортинг Хихон
09.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч Спортинг Хихон0 : 1
30.08.2024 Испания — Сегунда 3-й тур Овьедо1 : 3
25.08.2024 Испания — Сегунда 2-й тур 0 : 0Овьедо
17.08.2024 Испания — Сегунда 1-й тур 0 : 1Овьедо
23.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 2-й матч 2 : 0Овьедо
16.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 1-й матч Овьедо1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уэска39
2
Повышение
Сарагоса37
3
Плей-офф за повышение
Альбасете36
4
Плей-офф за повышение
Расинг35
5
Плей-офф за повышение
Эйбар35
6
Плей-офф за повышение
Леванте35
7 Малага35
8 Альмерия35
9 Мирандес35
10 Кастельон34
11 Овьедо34
12 Эльденсе34
13 Бургос34
14 Эльче33
15 Депортиво33
16 Картахена33
17 Гранада33
18 Спортинг Хихон32
19
Зона вылета
Кадис32
20
Зона вылета
Тенерифе31
21
Зона вылета
Расинг Ф31
22
Зона вылета
Кордова31

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