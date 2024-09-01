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Люксембург - Беларусь 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
08 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 3. 2-й тур
Люксембург
Беларусь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Беларусь, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 3. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Люксембург
Беларусь
Главные тренеры
ЛюксембургЛюк Хольц
ИспанияКарлос Алос
История личных встреч
15.11.2018Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 5-й турЛюксембург0 : 2Беларусь
12.10.2018Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 3-й турБеларусь1 : 0Люксембург
31.08.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа A. 7-й турЛюксембург1 : 0Беларусь
10.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа A. 3-й турБеларусь1 : 1Люксембург
08.09.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа C. 8-й турБеларусь2 : 0Люксембург
08.09.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа C. 1-й турЛюксембург1 : 1Беларусь
07.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 8-й турБеларусь2 : 0Люксембург
08.10.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 3-й турЛюксембург0 : 0Беларусь
13.10.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 11-й турБеларусь0 : 1Люксембург
24.03.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 5-й турЛюксембург1 : 2Беларусь
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 1-й тур2 : 0Люксембург
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 0Люксембург
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 0Люксембург
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиЛюксембург2 : 1
21.03.2024ЧЕ-2024 — квалификацияПуть C. 1/2 финала2 : 0Люксембург
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 1-й турБеларусь0 : 0
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиБеларусь0 : 4
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиБеларусь0 : 4
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 0Беларусь
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиБеларусь0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Люксембург — Беларусь. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Польша13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Шотландия10
4
Зона вылета
Хорватия10
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия13
2
1/4 финала
Бельгия13
3
Стыковая зона
Израиль10
4
Зона вылета
Франция10
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Испания11
3
Стыковая зона
Сербия11
4
Зона вылета
Швейцария10
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия13
2 Украина00
3 Албания00
4
Зона вылета
Чехия10
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия13
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Ирландия10
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия22
2 Словения22
3 Казахстан11
4
Зона вылета
Норвегия11
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия26
2 Уэльс22
3 Турция22
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2 Словакия13
3 Эстония10
4
Зона вылета
Азербайджан10
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния13
2 Кипр13
3 Литва10
4
Зона вылета
Косово10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия13
2 Беларусь11
3 Болгария11
4
Зона вылета
Люксембург10
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2 Северная Македония11
3 Фарерские острова11
4
Зона вылета
Латвия10
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Гибралтар00
3 Лихтенштейн10
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Андорра00
3 Мальта10

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