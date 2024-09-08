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Дания - Сербия 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
08 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 2-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Дания
Сербия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Сербия, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Сербия
1ДанияврКаспер Шмейхель
2ДаниязщЙоаким Андерсен
3ДаниязщЯнник Вестергор
4ДаниязщВиктор Нельссон
18ДаниязщАлександр Бах
13ДаниязщРасмус Кристенсен
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
21ДанияпзМортен Юльманн
10ДанияпзКристиан Эриксен
8ДаниянпГустав Исаксен
12ДаниянпКаспер Дольберг
1СербияврПредраг Райкович
5СербиязщЯн-Карло Шимич
4СербиязщНикола Миленкович
3СербиязщСтрахиня Павлович
2СербиязщКоста Неделькович
7СербиязщВелько Бирманчевич
14СербиязщАндрия Живкович
17СербияпзИван Илич
10СербияпзСаша Лукич
11СербияпзЛазар Самарджич
8СербиянпЛука Йович
Главные тренеры
ДанияМортен Вигхорст (и.о.)
ДанияЛарс Кнудсен (и.о.)
СербияДраган Стойкович
История личных встреч
25.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа C. 3-й турДания0 : 0Сербия
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Дания3 : 0Сербия
13.06.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа I. 6-й турДания2 : 0Сербия
14.11.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа I. 4-й турСербия1 : 3Дания
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 1-й турДания2 : 0
29.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финала2 : 0Дания
25.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа C. 3-й турДания0 : 0Сербия
20.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа C. 2-й турДания1 : 1
16.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа C. 1-й тур1 : 1Дания
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 1-й турСербия0 : 0
25.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа C. 3-й турДания0 : 0Сербия
20.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа C. 2-й тур1 : 1Сербия
16.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа C. 1-й турСербия0 : 1
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 3Сербия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Дания — Сербия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Польша13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Шотландия10
4
Зона вылета
Хорватия10
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия13
2
1/4 финала
Бельгия13
3
Стыковая зона
Израиль10
4
Зона вылета
Франция10
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Испания11
3
Стыковая зона
Сербия11
4
Зона вылета
Швейцария10
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия13
2 Украина00
3 Албания00
4
Зона вылета
Чехия10
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия13
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Ирландия10
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия22
2 Словения22
3 Казахстан11
4
Зона вылета
Норвегия11
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия26
2 Уэльс22
3 Турция22
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2 Словакия13
3 Эстония10
4
Зона вылета
Азербайджан10
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния13
2 Кипр13
3 Литва10
4
Зона вылета
Косово10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия13
2 Беларусь11
3 Болгария11
4
Зона вылета
Люксембург10
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2 Северная Македония11
3 Фарерские острова11
4
Зона вылета
Латвия10
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Гибралтар00
3 Лихтенштейн10
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Андорра00
3 Мальта10

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