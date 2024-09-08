Дания - Сербия 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
08 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 2-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Сербия, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Сербия
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Янник Вестергор
|4
|зщ
|Виктор Нельссон
|18
|зщ
|Александр Бах
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|8
|нп
|Густав Исаксен
|12
|нп
|Каспер Дольберг
|1
|вр
|Предраг Райкович
|5
|зщ
|Ян-Карло Шимич
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|3
|зщ
|Страхиня Павлович
|2
|зщ
|Коста Неделькович
|7
|зщ
|Велько Бирманчевич
|14
|зщ
|Андрия Живкович
|17
|пз
|Иван Илич
|10
|пз
|Саша Лукич
|11
|пз
|Лазар Самарджич
|8
|нп
|Лука Йович
Главные тренеры
|Мортен Вигхорст (и.о.)
|Ларс Кнудсен (и.о.)
|Драган Стойкович
История личных встреч
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|13.06.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|2 : 0
|14.11.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|1 : 3
|05.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 4. 1-й тур
|2 : 0
|29.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 0
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|05.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 4. 1-й тур
|0 : 0
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|0 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Дания — Сербия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Польша
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Шотландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Израиль
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Франция
|1
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Венгрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Германия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Испания
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|1
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Грузия
|1
|3
|2
|Украина
|0
|0
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Чехия
|1
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Англия
|1
|3
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Ирландия
|1
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|2
|2
|2
|Словения
|2
|2
|3
|Казахстан
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|1
|1
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|2
|6
|2
|Уэльс
|2
|2
|3
|Турция
|2
|2
| 4
Зона вылета
|Черногория
|2
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
|2
|Словакия
|1
|3
|3
|Эстония
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|1
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Румыния
|1
|3
|2
|Кипр
|1
|3
|3
|Литва
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Косово
|1
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|2
|Беларусь
|1
|1
|3
|Болгария
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|1
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|1
|3
|Фарерские острова
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Латвия
|1
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|1
|3
|2
|Гибралтар
|0
|0
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|1
|3
|2
|Андорра
|0
|0
|3
|Мальта
|1
|0