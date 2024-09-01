Швейцария - Испания 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
08 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 2-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Испания, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Испания
|1
|вр
|Грегор Кобель
|22
|зщ
|Грегори Вютрих
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|3
|пз
|Сильван Видмер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Денис Закария
|20
|пз
|Михел Эбишер
|18
|нп
|Фабиан Ридер
|17
|нп
|Рубен Варгас
|7
|нп
|Брил Эмболо
|1
|вр
|Давид Райя
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|12
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|20
|пз
|Педри
|6
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Фабиан Руис
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|10
|пз
|Дани Ольмо
|17
|пз
|Нико Уильямс
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
|24.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. 5-й тур
|1 : 2
|09.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. 3-й тур
|0 : 1
|02.07.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 3
|14.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 5-й тур
|1 : 1
|10.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 3-й тур
|1 : 0
|03.06.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|16.06.2010
|ЧМ-2010 - финальный раунд
|Группа H. 1-й тур
|0 : 1
|05.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 4. 1-й тур
|2 : 0
|06.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 1 5 : 3
|29.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 0
|23.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|05.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 4. 1-й тур
|0 : 0
|14.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Финал
|2 : 1
|09.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/2 финала
|2 : 1
|05.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|30.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Швейцария — Испания. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Польша
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Шотландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Израиль
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Франция
|1
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Венгрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Германия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Испания
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|1
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Грузия
|1
|3
|2
|Украина
|0
|0
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Чехия
|1
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Англия
|1
|3
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Ирландия
|1
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|2
|2
|2
|Словения
|2
|2
|3
|Казахстан
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|1
|1
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|2
|6
|2
|Уэльс
|2
|2
|3
|Турция
|2
|2
| 4
Зона вылета
|Черногория
|2
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
|2
|Словакия
|1
|3
|3
|Эстония
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|1
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Румыния
|1
|3
|2
|Кипр
|1
|3
|3
|Литва
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Косово
|1
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|2
|Беларусь
|1
|1
|3
|Болгария
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|1
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|1
|3
|Фарерские острова
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Латвия
|1
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|1
|3
|2
|Гибралтар
|0
|0
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|1
|3
|2
|Андорра
|0
|0
|3
|Мальта
|1
|0