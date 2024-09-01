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Швейцария - Испания 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
08 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 2-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Швейцария
Испания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Испания, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Испания
1ШвейцарияврГрегор Кобель
22ШвейцариязщГрегори Вютрих
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
13ШвейцариязщРикардо Родригес
3ШвейцарияпзСильван Видмер
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
6ШвейцарияпзДенис Закария
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
18ШвейцариянпФабиан Ридер
17ШвейцариянпРубен Варгас
7ШвейцариянпБрил Эмболо
1ИспанияврДавид Райя
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3ИспаниязщРобен Ле Норман
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
12ИспаниязщАлехандро Гримальдо
20Испанияпз Педри
6ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзФабиан Руис
19ИспанияпзЛамин Ямаль
10ИспанияпзДани Ольмо
17ИспанияпзНико Уильямс
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
История личных встреч
24.09.2022Лига наций УЕФАЛига A. Группа 2. 5-й турИспания1 : 2Швейцария
09.06.2022Лига наций УЕФАЛига A. Группа 2. 3-й турШвейцария0 : 1Испания
02.07.2021ЧЕ-2020 - финальный раунд1/4 финалаШвейцария1 : 1 1 : 3Испания
14.11.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 4. 5-й турШвейцария1 : 1Испания
10.10.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 4. 3-й турИспания1 : 0Швейцария
03.06.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Испания1 : 1Швейцария
16.06.2010ЧМ-2010 - финальный раундГруппа H. 1-й турИспания0 : 1Швейцария
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 1-й тур2 : 0Швейцария
06.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финала1 : 1 5 : 3Швейцария
29.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаШвейцария2 : 0
23.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа A. 3-й турШвейцария1 : 1
19.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа A. 2-й тур1 : 1Швейцария
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 1-й тур0 : 0Испания
14.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раундФиналИспания2 : 1
09.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/2 финалаИспания2 : 1
05.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финалаИспания2 : 1 ДВ
30.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаИспания4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Швейцария — Испания. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Польша13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Шотландия10
4
Зона вылета
Хорватия10
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия13
2
1/4 финала
Бельгия13
3
Стыковая зона
Израиль10
4
Зона вылета
Франция10
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Испания11
3
Стыковая зона
Сербия11
4
Зона вылета
Швейцария10
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия13
2 Украина00
3 Албания00
4
Зона вылета
Чехия10
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия13
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Ирландия10
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия22
2 Словения22
3 Казахстан11
4
Зона вылета
Норвегия11
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия26
2 Уэльс22
3 Турция22
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2 Словакия13
3 Эстония10
4
Зона вылета
Азербайджан10
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния13
2 Кипр13
3 Литва10
4
Зона вылета
Косово10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия13
2 Беларусь11
3 Болгария11
4
Зона вылета
Люксембург10
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2 Северная Македония11
3 Фарерские острова11
4
Зона вылета
Латвия10
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Гибралтар00
3 Лихтенштейн10
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Андорра00
3 Мальта10

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