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Португалия - Шотландия 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
08 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 2-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Португалия
Шотландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Шотландия, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Шотландия
1ПортугалияврДиогу Кошта
5ПортугалиязщДиогу Дало
3ПортугалиязщРубен Диаш
4ПортугалиязщАнтониу Силва
19ПортугалиязщНуну Мендеш
15ПортугалияпзЖоау Невеш
23Португалияпз Витинья
10ПортугалияпзБернарду Силва
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
17ПортугалияпзРафаэл Леау
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
1ШотландияврАнгус Ганн
2ШотландиязщЭнтони Ралстон
5ШотландиязщГрант Хэнли
6ШотландиязщСкотт Маккенна
3ШотландиязщЭндрю Робертсон
23ШотландияпзКенни Маклин
8ШотландияпзБилли Гилмор
7ШотландияпзДжон Макгинн
4ШотландияпзСкотт Мактоминей
11ШотландияпзРайан Кристи
9ШотландиянпЛиндон Дайкс
Главные тренеры
ИспанияРоберто Мартинес
ШотландияСтив Кларк
История личных встреч
14.10.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Шотландия1 : 3Португалия
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 1-й турПортугалия2 : 1
05.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финалаПортугалия0 : 0 3 : 5
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаПортугалия0 : 0 3 : 0
26.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа F. 3-й тур2 : 0Португалия
22.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа F. 2-й тур0 : 3Португалия
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 1-й турШотландия2 : 3
23.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа A. 3-й турШотландия0 : 1
19.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа A. 2-й турШотландия1 : 1
14.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа A. 1-й тур5 : 1Шотландия
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиШотландия2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Португалия — Шотландия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Польша13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Шотландия10
4
Зона вылета
Хорватия10
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия13
2
1/4 финала
Бельгия13
3
Стыковая зона
Израиль10
4
Зона вылета
Франция10
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Испания11
3
Стыковая зона
Сербия11
4
Зона вылета
Швейцария10
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия13
2 Украина00
3 Албания00
4
Зона вылета
Чехия10
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия13
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Ирландия10
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия22
2 Словения22
3 Казахстан11
4
Зона вылета
Норвегия11
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия26
2 Уэльс22
3 Турция22
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2 Словакия13
3 Эстония10
4
Зона вылета
Азербайджан10
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния13
2 Кипр13
3 Литва10
4
Зона вылета
Косово10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия13
2 Беларусь11
3 Болгария11
4
Зона вылета
Люксембург10
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2 Северная Македония11
3 Фарерские острова11
4
Зона вылета
Латвия10
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Гибралтар00
3 Лихтенштейн10
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Андорра00
3 Мальта10

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