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Торпедо М - Арсенал Т 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
09 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Торпедо МАрсенал Т

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Арсенал Т, которое состоится 09 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
РоссияОлег Георгиевич Кононов
РоссияАлександр Александрович Сторожук
История личных встреч
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й турТорпедо М1 : 1Арсенал Т
28.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турАрсенал Т1 : 1Торпедо М
05.04.2015Россия - Премьер-Лига21-й турАрсенал Т1 : 3Торпедо М
03.11.2014Россия - Премьер-Лига12-й турТорпедо М0 : 1Арсенал Т
30.04.2014ФНЛ - Первый дивизион35-й турАрсенал Т1 : 0Торпедо М
07.10.2013ФНЛ - Первый дивизион17-й турТорпедо М2 : 0Арсенал Т
31.08.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й тур0 : 1Торпедо М
25.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й турТорпедо М1 : 1
17.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й турТорпедо М2 : 1
12.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й тур1 : 1Торпедо М
03.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турТорпедо М1 : 1
31.08.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й турАрсенал Т1 : 0
23.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й тур0 : 0Арсенал Т
17.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й турАрсенал Т0 : 0
11.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й турАрсенал Т1 : 1
05.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турАрсенал Т2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал918
2
Повышение
Арсенал Т818
3
Стыковая зона
Торпедо М816
4
Стыковая зона
Сочи914
5 Ротор913
6 Чайка813
7 Балтика813
8 Енисей912
9 Нефтехимик912
10 Родина811
11 Черноморец911
12 Сокол811
13 Шинник99
14 Алания99
15 КАМАЗ98
16
Зона вылета
Уфа96
17
Зона вылета
Тюмень85
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск85

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