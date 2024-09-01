Торпедо М - Арсенал Т 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
09 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Арсенал Т, которое состоится 09 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 1
|28.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|05.04.2015
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 3
|03.11.2014
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|0 : 1
|30.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 0
|07.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|05.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|9
|18
| 2
Повышение
|Арсенал Т
|8
|18
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|8
|16
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|9
|14
|5
|Ротор
|9
|13
|6
|Чайка
|8
|13
|7
|Балтика
|8
|13
|8
|Енисей
|9
|12
|9
|Нефтехимик
|9
|12
|10
|Родина
|8
|11
|11
|Черноморец
|9
|11
|12
|Сокол
|8
|11
|13
|Шинник
|9
|9
|14
|Алания
|9
|9
|15
|КАМАЗ
|9
|8
| 16
Зона вылета
|Уфа
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|8
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|5