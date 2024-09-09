Родина - Сокол 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
09 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Андрей Фисенко (Владивосток, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Сокол, которое состоится 09 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|10.06.2022
|ФНЛ-2 - Группа 3
|Подгруппа А. 12-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|ФНЛ-2 - Группа 3
|Подгруппа А. 1-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 2
|26.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 2
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|23.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 2
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 1
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|9
|18
| 2
Повышение
|Арсенал Т
|8
|18
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|8
|16
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|9
|14
|5
|Ротор
|9
|13
|6
|Чайка
|8
|13
|7
|Балтика
|8
|13
|8
|Енисей
|9
|12
|9
|Нефтехимик
|9
|12
|10
|Родина
|8
|11
|11
|Черноморец
|9
|11
|12
|Сокол
|8
|11
|13
|Шинник
|9
|9
|14
|Алания
|9
|9
|15
|КАМАЗ
|9
|8
| 16
Зона вылета
|Уфа
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|8
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|5