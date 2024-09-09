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Родина - Сокол 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
09 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Андрей Фисенко (Владивосток, Россия);
РодинаСокол

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Сокол, которое состоится 09 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Сокол
Саратов
Главные тренеры
БеларусьАлексей Анатольевич Бага
История личных встреч
07.04.2024Россия - Мелбет Первая лига26-й турСокол1 : 1Родина
16.07.2023Россия - Мелбет Первая лига1-й турРодина4 : 0Сокол
10.06.2022ФНЛ-2 - Группа 3Подгруппа А. 12-й турСокол1 : 0Родина
02.04.2022ФНЛ-2 - Группа 3Подгруппа А. 1-й турРодина2 : 2Сокол
01.09.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й тур2 : 2Родина
26.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й турРодина2 : 2
17.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й тур0 : 0Родина
11.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й тур2 : 2Родина
04.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турРодина0 : 1
01.09.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й турСокол0 : 0
23.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й тур2 : 2Сокол
18.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й турСокол0 : 1
10.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й турСокол1 : 1
03.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й тур0 : 0Сокол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал918
2
Повышение
Арсенал Т818
3
Стыковая зона
Торпедо М816
4
Стыковая зона
Сочи914
5 Ротор913
6 Чайка813
7 Балтика813
8 Енисей912
9 Нефтехимик912
10 Родина811
11 Черноморец911
12 Сокол811
13 Шинник99
14 Алания99
15 КАМАЗ98
16
Зона вылета
Уфа96
17
Зона вылета
Тюмень85
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск85

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