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Балтика - Тюмень 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
09 Сентября 2024 года в 21:15 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск, Россия);
БалтикаТюмень

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Тюмень, которое состоится 09 Сентября 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
РоссияАлександр Александрович Грищенко
РоссияИгорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
25.05.2019ФНЛ - Первый дивизион38-й турБалтика1 : 1Тюмень
17.07.2018ФНЛ - Первый дивизион1-й турТюмень4 : 1Балтика
12.05.2018ФНЛ - Первый дивизион38-й турБалтика3 : 1Тюмень
08.07.2017ФНЛ - Первый дивизион1-й турТюмень1 : 2Балтика
05.11.2016ФНЛ - Первый дивизион20-й турТюмень2 : 2Балтика
16.07.2016ФНЛ - Первый дивизион2-й турБалтика1 : 0Тюмень
21.04.2016ФНЛ - Первый дивизион22-й турТюмень1 : 1Балтика
27.07.2015ФНЛ - Первый дивизион4-й турБалтика1 : 1Тюмень
16.05.2015ФНЛ - Первый дивизион32-й турТюмень3 : 0Балтика
25.10.2014ФНЛ - Первый дивизион16-й турБалтика1 : 1Тюмень
31.08.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й тур1 : 2Балтика
30.08.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться1 : 2Балтика
25.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й турБалтика1 : 0
23.08.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяБалтика1 : 3
16.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й тур2 : 0Балтика
01.09.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й тур3 : 0Тюмень
23.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й турТюмень0 : 0
18.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й тур2 : 1Тюмень
11.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й турТюмень0 : 1
02.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й тур2 : 2Тюмень
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал918
2
Повышение
Арсенал Т818
3
Стыковая зона
Торпедо М816
4
Стыковая зона
Сочи914
5 Ротор913
6 Чайка813
7 Балтика813
8 Енисей912
9 Нефтехимик912
10 Родина811
11 Черноморец911
12 Сокол811
13 Шинник99
14 Алания99
15 КАМАЗ98
16
Зона вылета
Уфа96
17
Зона вылета
Тюмень85
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск85

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