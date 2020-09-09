Балтика - Тюмень 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
09 Сентября 2024 года в 21:15 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Тюмень, которое состоится 09 Сентября 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Александр Александрович Грищенко
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|25.05.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|1 : 1
|17.07.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|4 : 1
|12.05.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|3 : 1
|08.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 2
|05.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|2 : 2
|16.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 0
|21.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 1
|27.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 1
|16.05.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|3 : 0
|25.10.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|16.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|3 : 0
|23.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|02.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|9
|18
| 2
Повышение
|Арсенал Т
|8
|18
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|8
|16
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|9
|14
|5
|Ротор
|9
|13
|6
|Чайка
|8
|13
|7
|Балтика
|8
|13
|8
|Енисей
|9
|12
|9
|Нефтехимик
|9
|12
|10
|Родина
|8
|11
|11
|Черноморец
|9
|11
|12
|Сокол
|8
|11
|13
|Шинник
|9
|9
|14
|Алания
|9
|9
|15
|КАМАЗ
|9
|8
| 16
Зона вылета
|Уфа
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|8
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|5