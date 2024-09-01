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Латвия - Фарерские острова 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 8207
10 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 2-й тур
Латвия
Фарерские острова

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Фарерские острова, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Фарерские острова
Главные тренеры
Италия Паоло Николато
Швеция Хакан Эриксон
История личных встреч
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Латвия1 : 0Фарерские острова
14.11.2020 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 5-й тур Латвия1 : 1Фарерские острова
10.10.2020 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 3-й тур Фарерские острова1 : 1Латвия
22.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Фарерские острова1 : 1Латвия
07.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа B. 9-й тур Фарерские острова0 : 0Латвия
07.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа B. 2-й тур Латвия0 : 2Фарерские острова
07.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 1-й тур 4 : 1Латвия
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Латвия1 : 0Фарерские острова
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Латвия0 : 2
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Латвия1 : 1
21.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Латвия
07.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 1-й тур Фарерские острова1 : 1
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Латвия1 : 0Фарерские острова
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 4 : 1Фарерские острова
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 2 : 0Фарерские острова
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Фарерские острова4 : 0
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Хорватия23
3
Стыковая зона
Польша23
4
Зона вылета
Шотландия20
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия13
2
1/4 финала
Бельгия13
3
Стыковая зона
Израиль10
4
Зона вылета
Франция10
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия13
2
1/4 финала
Нидерланды13
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина10
4
Зона вылета
Венгрия10
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания24
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария20
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия13
2 Албания13
3 Украина10
4
Зона вылета
Чехия10
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция13
2 Англия13
3 Ирландия10
4
Зона вылета
Финляндия10
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия11
2 Словения11
3 Казахстан11
4
Зона вылета
Норвегия11
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия13
2 Уэльс11
3 Турция11
4
Зона вылета
Черногория10
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2 Словакия26
3 Азербайджан20
4
Зона вылета
Эстония20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния13
2 Косово23
3 Кипр23
4
Зона вылета
Литва10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2 Северная Македония11
3 Фарерские острова11
4
Зона вылета
Латвия10
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Андорра00
3 Мальта10

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