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Англия - Финляндия 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
10 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 2-й тур
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
Англия
Финляндия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Финляндия, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Финляндия
Главные тренеры
ИрландияЛи Карсли
ФинляндияМаркку Канерва
История личных встреч
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й тур0 : 2Англия
14.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раундФинал2 : 1Англия
10.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/2 финала1 : 2Англия
06.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финалаАнглия1 : 1 5 : 3
30.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаАнглия2 : 1 ДВ
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й тур3 : 0Финляндия
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 2Финляндия
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи4 : 2Финляндия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиФинляндия2 : 1
21.03.2024ЧЕ-2024 — квалификацияПуть A. 1/2 финала4 : 1Финляндия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Англия — Финляндия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Хорватия23
3
Стыковая зона
Польша23
4
Зона вылета
Шотландия20
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия13
2
1/4 финала
Бельгия13
3
Стыковая зона
Израиль10
4
Зона вылета
Франция10
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия13
2
1/4 финала
Нидерланды13
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина10
4
Зона вылета
Венгрия10
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания24
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария20
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия13
2 Албания13
3 Украина10
4
Зона вылета
Чехия10
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция13
2 Англия13
3 Ирландия10
4
Зона вылета
Финляндия10
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия11
2 Словения11
3 Казахстан11
4
Зона вылета
Норвегия11
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия13
2 Уэльс11
3 Турция11
4
Зона вылета
Черногория10
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2 Словакия26
3 Азербайджан20
4
Зона вылета
Эстония20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния13
2 Косово23
3 Кипр23
4
Зона вылета
Литва10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2 Северная Македония11
3 Фарерские острова11
4
Зона вылета
Латвия10
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Андорра00
3 Мальта10

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