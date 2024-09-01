Колумбия - Аргентина 10 Сентября прямая трансляция
10 Сентября 2024 года в 23:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Аргентина, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия
Аргентина
Главные тренеры
|Нестор Лоренсо
|Лионель Скалони
История личных встреч
|15.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Финал
|1 : 0 ДВ
|02.02.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 0
|07.07.2021
|Кубок Америки
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|09.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 2
|16.06.2019
|Кубок Америки
|Группа B. 1-й тур
|0 : 2
|12.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|16.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|3 : 0
|17.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 1
|27.06.2015
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 5 : 4
|08.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 13-й тур
|0 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 1
|15.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Финал
|1 : 0 ДВ
|11.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|0 : 1
|07.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|5 : 0
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|06.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|3 : 0
|15.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Финал
|1 : 0 ДВ
|10.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|2 : 0
|05.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2026: Аргентина — Колумбия. Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|7
|18
|2
|Уругвай
|7
|14
|3
|Колумбия
|7
|13
|4
|Бразилия
|7
|10
|5
|Венесуэла
|7
|9
|6
|Эквадор
|7
|8
|7
|Парагвай
|7
|6
|8
|Боливия
|7
|6
|9
|Чили
|7
|5
|10
|Перу
|7
|3