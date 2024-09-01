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Колумбия - Аргентина 10 Сентября прямая трансляция

10 Сентября 2024 года в 23:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур
Колумбия
Аргентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Аргентина, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия
Аргентина
Главные тренеры
АргентинаНестор Лоренсо
АргентинаЛионель Скалони
История личных встреч
15.07.2024Кубок Америки — 2024ФиналАргентина1 : 0 ДВКолумбия
02.02.2022ЧМ-2022 - Южная АмерикаЮжная Америка. 16-й турАргентина1 : 0Колумбия
07.07.2021Кубок Америки1/2 финалаАргентина1 : 1 3 : 2Колумбия
09.06.2021ЧМ-2022 - Южная АмерикаЮжная Америка. 8-й турКолумбия2 : 2Аргентина
16.06.2019Кубок АмерикиГруппа B. 1-й турАргентина0 : 2Колумбия
12.09.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Колумбия0 : 0Аргентина
16.11.2016ЧМ-2018 - Южная АмерикаЮжная Америка. 12-й турАргентина3 : 0Колумбия
17.11.2015ЧМ-2018 - Южная АмерикаЮжная Америка. 4-й турКолумбия0 : 1Аргентина
27.06.2015Кубок Америки1/4 финалаАргентина0 : 0 5 : 4Колумбия
08.06.2013ЧМ-2014 - Южная АмерикаКОНМЕБОЛ. 13-й турАргентина0 : 0Колумбия
07.09.2024ЧМ-2026 — Южная АмерикаЮжная Америка. 7-й тур1 : 1Колумбия
15.07.2024Кубок Америки — 2024ФиналАргентина1 : 0 ДВКолумбия
11.07.2024Кубок Америки — 20241/2 финала0 : 1Колумбия
07.07.2024Кубок Америки — 20241/4 финалаКолумбия5 : 0
03.07.2024Кубок Америки — 2024Группа D. 3-й тур1 : 1Колумбия
06.09.2024ЧМ-2026 — Южная АмерикаЮжная Америка. 7-й турАргентина3 : 0
15.07.2024Кубок Америки — 2024ФиналАргентина1 : 0 ДВКолумбия
10.07.2024Кубок Америки — 20241/2 финалаАргентина2 : 0
05.07.2024Кубок Америки — 20241/4 финалаАргентина1 : 1 4 : 2
30.06.2024Кубок Америки — 2024Группа A. 3-й турАргентина2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2026: Аргентина — Колумбия. Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина718
2 Уругвай714
3 Колумбия713
4 Бразилия710
5 Венесуэла79
6 Эквадор78
7 Парагвай76
8 Боливия76
9 Чили75
10 Перу73

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