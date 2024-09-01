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Китай - Саудовская Аравия 10 Сентября прямая трансляция

10 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 2-й тур
Китай
Саудовская Аравия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Китай - Саудовская Аравия, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Китай
Саудовская Аравия
Главные тренеры
ХорватияБранко Иванкович
ИталияРоберто Манчини
История личных встреч
24.03.2022ЧМ-2022 - АзияГруппа B. 9-й турКитай1 : 1Саудовская Аравия
12.10.2021ЧМ-2022 - АзияГруппа B. 4-й турСаудовская Аравия3 : 2Китай
10.01.2015Кубок АзииГруппа B. 1-й турСаудовская Аравия0 : 1Китай
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й тур7 : 0Китай
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа C. 6-й тур1 : 0Китай
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа C. 5-й турКитай1 : 1
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа C. 4-й турКитай4 : 1
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа C. 3-й тур2 : 2Китай
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й турСаудовская Аравия1 : 1
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа G. 6-й турСаудовская Аравия1 : 2
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа G. 5-й тур0 : 3Саудовская Аравия
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа G. 4-й тур1 : 1Саудовская Аравия
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа G. 3-й турСаудовская Аравия1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 ОАЭ13
2 Иран13
3
Плей-офф
Узбекистан13
4
Плей-офф
КНДР10
5 Киргизия10
6 Катар10
Группа 2
КомандаИО
1 Ирак13
2 Кувейт11
3
Плей-офф
Иордания11
4
Плей-офф
Южная Корея11
5 Палестина11
6 Оман10
Группа 3
КомандаИО
1 Япония13
2 Бахрейн13
3
Плей-офф
Индонезия11
4
Плей-офф
Саудовская Аравия11
5 Австралия10
6 Китай10

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