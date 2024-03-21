Оман - Южная Корея 10 Сентября прямая трансляция
10 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оман - Южная Корея, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оман
Южная Корея
Главные тренеры
|Ярослав Шильгавы
|Хон Мён Бо
История личных встреч
|10.01.2015
|Кубок Азии
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 1-й тур
|1 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа D. 6-й тур
|1 : 1
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа D. 5-й тур
|0 : 3
|26.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа D. 4-й тур
|0 : 2
|21.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа D. 3-й тур
|2 : 0
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 1-й тур
|0 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа C. 6-й тур
|1 : 0
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа C. 5-й тур
|0 : 7
|26.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа C. 4-й тур
|0 : 3
|21.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ОАЭ
|1
|3
|2
|Иран
|1
|3
| 3
Плей-офф
|Узбекистан
|1
|3
| 4
Плей-офф
|КНДР
|1
|0
|5
|Киргизия
|1
|0
|6
|Катар
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ирак
|1
|3
|2
|Кувейт
|1
|1
| 3
Плей-офф
|Иордания
|1
|1
| 4
Плей-офф
|Южная Корея
|1
|1
|5
|Палестина
|1
|1
|6
|Оман
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Бахрейн
|1
|3
| 3
Плей-офф
|Индонезия
|1
|1
| 4
Плей-офф
|Саудовская Аравия
|1
|1
|5
|Австралия
|1
|0
|6
|Китай
|1
|0