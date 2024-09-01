Казахстан U21 - Бельгия U21 10 Сентября прямая трансляция
10 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан U21 - Бельгия U21, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан U21
Бельгия U21
Главные тренеры
|Константин Александрович Горовенко
|Гилл Свертс
История личных встреч
|11.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|1 : 0
|08.10.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 9
|2 : 0
|04.06.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 9
|1 : 3
|05.09.2024
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|4 : 1
|26.03.2024
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|0 : 3
|21.03.2024
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|4 : 1
|16.11.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|0 : 2
|17.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|0 : 4
|26.03.2024
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|1 : 0
|21.03.2024
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|3 : 1
|21.11.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|1 : 1
|17.11.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|0 : 2
|17.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Италия U21
|8
|18
| 2
Плей-офф
|Ирландия U21
|7
|16
|3
|Норвегия U21
|7
|15
|4
|Латвия U21
|7
|7
|5
|Турция U21
|7
|7
|6
|Сан-Марино U21
|8
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания U21
|7
|19
| 2
Плей-офф
|Шотландия U21
|7
|13
|3
|Бельгия U21
|7
|13
|4
|Венгрия U21
|7
|10
|5
|Казахстан U21
|7
|6
|6
|Мальта U21
|7
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды U21
|8
|24
| 2
Плей-офф
|Грузия U21
|7
|16
|3
|Швеция U21
|7
|13
|4
|Северная Македония U21
|8
|9
|5
|Молдавия U21
|8
|6
|6
|Гибралтар U21
|10
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия U21
|7
|19
| 2
Плей-офф
|Польша U21
|7
|15
|3
|Болгария U21
|7
|12
|4
|Косово U21
|7
|9
|5
|Израиль U21
|7
|3
|6
|Эстония U21
|7
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Румыния U21
|7
|16
| 2
Плей-офф
|Швейцария U21
|7
|14
|3
|Финляндия U21
|7
|13
|4
|Албания U21
|9
|13
|5
|Черногория U21
|7
|7
|6
|Армения U21
|9
|2
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Украина U21
|7
|21
| 2
Плей-офф
|Англия U21
|8
|19
|3
|Сербия U21
|8
|10
|4
|Люксембург U21
|9
|7
|5
|Северная Ирландия U21
|7
|7
|6
|Азербайджан U21
|7
|3
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Португалия U21
|7
|18
| 2
Плей-офф
|Хорватия U21
|7
|16
|3
|Греция U21
|8
|14
|4
|Фарерские острова U21
|7
|7
|5
|Беларусь U21
|9
|6
|6
|Андорра U21
|8
|3
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Словения U21
|6
|13
| 2
Плей-офф
|Австрия U21
|6
|11
|3
|Франция U21
|5
|10
|4
|Босния и Герцеговина U21
|6
|3
|5
|Кипр U21
|5
|2
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Дания U21
|6
|11
| 2
Плей-офф
|Уэльс U21
|6
|11
|3
|Исландия U21
|5
|9
|4
|Чехия U21
|5
|8
|5
|Литва U21
|6
|0