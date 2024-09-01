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Боруссия Д - Хайденхайм 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
13 Сентября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Боруссия Д
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Хайденхайм, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1 Швейцария вр Грегор Кобель
3 Германия зщ Вальдемар Антон
25 Германия зщ Никлас Зюле
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
23 Германия пз Эмре Джан
13 Германия пз Паскаль Грос
20 Австрия пз Марсель Забитцер
10 Германия пз Юлиан Брандт
43 Англия нп Джейми Байно-Гиттенс
14 Германия нп Максимилиан Байер
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
3 Германия пз Ян Шёппнер
21 Германия пз Адриан Бек
10 Германия пз Пауль Ваннер
8 Бразилия пз Лео Шенца
33 США пз Леннард Мэлони
18 Германия нп Марвин Пирингер
Главные тренеры
Турция Нури Шахин
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
02.02.2024 Германия - Бундеслига 20-й тур Хайденхайм0 : 0Боруссия Д
01.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия Д2 : 2Хайденхайм
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур 0 : 0Боруссия Д
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Боруссия Д2 : 0
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 4Боруссия Д
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Боруссия Д2 : 0
06.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Боруссия Д2 : 2
01.09.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Хайденхайм4 : 0
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Хайденхайм3 : 2
25.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур 0 : 2Хайденхайм
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 2Хайденхайм
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 4Хайденхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Хайденхайм26
2
Лига чемпионов
Бавария26
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг26
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Унион24
6
Квалификация Лиги конференций
Вольфсбург23
7 Боруссия М23
8 Байер23
9 Фрайбург23
10 Айнтрахт Ф23
11 Хоффенхайм23
12 Майнц22
13 Вердер22
14 Штутгарт21
15 Аугсбург21
16
Стыковая зона
Хольштайн20
17
Зона вылета
Санкт-Паули20
18
Зона вылета
Бохум20

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