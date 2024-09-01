Боруссия Д - Хайденхайм 13 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
13 Сентября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Хайденхайм, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|23
|пз
|Эмре Джан
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|21
|пз
|Адриан Бек
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|8
|пз
|Лео Шенца
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|18
|нп
|Марвин Пирингер
Главные тренеры
|Нури Шахин
|Франк Шмидт
История личных встреч
|02.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|01.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|06.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Унион
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вольфсбург
|2
|3
|7
|Боруссия М
|2
|3
|8
|Байер
|2
|3
|9
|Фрайбург
|2
|3
|10
|Айнтрахт Ф
|2
|3
|11
|Хоффенхайм
|2
|3
|12
|Майнц
|2
|2
|13
|Вердер
|2
|2
|14
|Штутгарт
|2
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|2
|0