Пройссен Мюнстер - Падерборн 07 13 Сентября прямая трансляция
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
13 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Падерборн 07, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
|Саша Хильдман
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|4 : 1
|27.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 5
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|4
|10
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|4
|10
| 3
Плей-офф за повышение
|Гройтер Фюрт
|4
|8
|4
|Магдебург
|4
|8
|5
|Падерборн 07
|4
|8
|6
|Кёльн
|4
|7
|7
|Гамбург
|4
|7
|8
|Герта
|4
|7
|9
|Ганновер-96
|4
|7
|10
|Кайзерслаутерн
|4
|7
|11
|Эльверсберг
|4
|5
|12
|Шальке-04
|4
|4
|13
|Нюрнберг
|4
|4
|14
|Ян
|4
|3
|15
|Ульм 1846
|4
|1
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|4
|0