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Пройссен Мюнстер - Падерборн 07 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
13 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Пройссен Мюнстер
Падерборн 07

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Падерборн 07, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 4 : 1Пройссен Мюнстер
27.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Пройссен Мюнстер0 : 5
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Пройссен Мюнстер0 : 1
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Пройссен Мюнстер0 : 0
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 3 : 1Пройссен Мюнстер
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 070 : 0
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 1Падерборн 07
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 4Падерборн 07
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 073 : 1
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 2Падерборн 07
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна410
2
Повышение
Карлсруэ410
3
Плей-офф за повышение
Гройтер Фюрт48
4 Магдебург48
5 Падерборн 0748
6 Кёльн47
7 Гамбург47
8 Герта47
9 Ганновер-9647
10 Кайзерслаутерн47
11 Эльверсберг45
12 Шальке-0444
13 Нюрнберг44
14 Ян43
15 Ульм 184641
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер41
17
Зона вылета
Дармштадт 9841
18
Зона вылета
Айнтрахт Б40

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