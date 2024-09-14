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Алания - КАМАЗ 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия), вместимость: 10600
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);
Алания
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - КАМАЗ, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Султан Хумидович Тазабаев
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур КАМАЗ1 : 1Алания
31.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Алания2 : 0КАМАЗ
02.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур КАМАЗ1 : 0Алания
11.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Алания4 : 2КАМАЗ
21.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Алания3 : 2КАМАЗ
10.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур КАМАЗ1 : 1Алания
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Алания1 : 1
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 3 : 1Алания
24.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 0Алания
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 0Алания
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Алания0 : 1
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур КАМАЗ0 : 1
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур КАМАЗ0 : 0
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 0КАМАЗ
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур КАМАЗ3 : 0
12.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур КАМАЗ1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т919
2
Повышение
Урал918
3
Стыковая зона
Торпедо М917
4
Стыковая зона
Балтика916
5 Сочи914
6 Родина914
7 Чайка913
8 Ротор913
9 Енисей912
10 Нефтехимик912
11 Черноморец911
12 Сокол911
13 Шинник99
14 Алания99
15 КАМАЗ98
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск98
17
Зона вылета
Уфа96
18
Зона вылета
Тюмень95

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