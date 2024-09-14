Алания - КАМАЗ 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия), вместимость: 10600
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - КАМАЗ, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Султан Хумидович Тазабаев
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 1
|31.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|02.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|4 : 2
|21.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|3 : 2
|10.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 1
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|3 : 0
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|9
|19
| 2
Повышение
|Урал
|9
|18
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|9
|17
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|9
|16
|5
|Сочи
|9
|14
|6
|Родина
|9
|14
|7
|Чайка
|9
|13
|8
|Ротор
|9
|13
|9
|Енисей
|9
|12
|10
|Нефтехимик
|9
|12
|11
|Черноморец
|9
|11
|12
|Сокол
|9
|11
|13
|Шинник
|9
|9
|14
|Алания
|9
|9
|15
|КАМАЗ
|9
|8
| 16
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Уфа
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|9
|5