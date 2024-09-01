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Черноморец - Енисей 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
14 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия);
ЧерноморецЕнисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Енисей, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
18.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Черноморец0 : 2Енисей
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Енисей3 : 1Черноморец
05.10.2022 Fonbet Кубок России 1/32 финала Черноморец0 : 1Енисей
20.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 43-й тур Енисей2 : 1Черноморец
27.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Черноморец1 : 1Енисей
17.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Енисей0 : 1Черноморец
10.11.2010 Кубок ПФЛ - 2010 Кубок ПФЛ. 2-й тур Енисей1 : 3Черноморец
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 0 : 1Черноморец
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Черноморец2 : 2
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 1Черноморец
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Черноморец2 : 1
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 1Черноморец
08.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 0 : 1Енисей
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Енисей1 : 2
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 2 : 0Енисей
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Енисей1 : 0
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т919
2
Повышение
Урал918
3
Стыковая зона
Торпедо М917
4
Стыковая зона
Балтика916
5 Сочи914
6 Родина914
7 Чайка913
8 Ротор913
9 Енисей912
10 Нефтехимик912
11 Черноморец911
12 Сокол911
13 Шинник99
14 Алания99
15 КАМАЗ98
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск98
17
Зона вылета
Уфа96
18
Зона вылета
Тюмень95

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