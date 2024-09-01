Черноморец - Енисей 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
14 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Енисей, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Олег Петрович Василенко
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|18.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|3 : 1
|05.10.2022
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1
|20.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|43-й тур
|2 : 1
|27.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|1 : 1
|17.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 1
|10.11.2010
|Кубок ПФЛ - 2010
|Кубок ПФЛ. 2-й тур
|1 : 3
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 2
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|08.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|9
|19
| 2
Повышение
|Урал
|9
|18
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|9
|17
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|9
|16
|5
|Сочи
|9
|14
|6
|Родина
|9
|14
|7
|Чайка
|9
|13
|8
|Ротор
|9
|13
|9
|Енисей
|9
|12
|10
|Нефтехимик
|9
|12
|11
|Черноморец
|9
|11
|12
|Сокол
|9
|11
|13
|Шинник
|9
|9
|14
|Алания
|9
|9
|15
|КАМАЗ
|9
|8
| 16
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Уфа
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|9
|5