Кристал Пэлас - Лестер Сити 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Лестер Сити, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Лестер Сити
Лестер
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|6
|зщ
|Марк Гехи
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|18
|пз
|Даити Камада
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|20
|пз
|Адам Уортон
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Калеб Околи
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|22
|пз
|Оливер Скипп
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|7
|нп
|Иссааку Фатаву
|9
|нп
|Джейми Варди
|18
|нп
|Джордан Айю
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Стивен Купер
История личных встреч
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|26.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 1
|28.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 0
|03.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|23.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 4
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|4 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|4 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|19.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|7
|6
|Брентфорд
|3
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|6
|8
|Борнмут
|3
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|5
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
|11
|Челси
|3
|4
|12
|Фулхэм
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|1
|16
|Кристал Пэлас
|3
|1
|17
|Ипсвич Таун
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|3
|0