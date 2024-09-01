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Кристал Пэлас - Лестер Сити 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Кристал Пэлас
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Лестер Сити, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Лестер Сити
Лестер
1АнглияврДин Хендерсон
17АнглиязщНатаниэл Клайн
6АнглиязщМарк Гехи
26СШАзщКрис Ричардс
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
19АнглияпзУилл Хьюз
18ЯпонияпзДаити Камада
10АнглияпзЭберечи Эзе
20АнглияпзАдам Уортон
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
30ДанияврМадс Хермансен
2АнглиязщДжеймс Джастин
3БельгиязщВаут Фас
5ИталиязщКалеб Околи
16ДаниязщВиктор Кристиансен
22АнглияпзОливер Скипп
6НигерияпзОнинье Ндиди
8АнглияпзГарри Уинкс
7ГананпИссааку Фатаву
9АнглиянпДжейми Варди
18ГананпДжордан Айю
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
УэльсСтивен Купер
История личных встреч
01.04.2023Англия - Премьер-лига29-й турКристал Пэлас2 : 1Лестер Сити
15.10.2022Англия - Премьер-лига11-й турЛестер Сити0 : 0Кристал Пэлас
10.04.2022Англия - Премьер-лига32-й турЛестер Сити2 : 1Кристал Пэлас
03.10.2021Англия - Премьер-лига7-й турКристал Пэлас2 : 2Лестер Сити
26.04.2021Англия - Премьер-лига33-й турЛестер Сити2 : 1Кристал Пэлас
28.12.2020Англия - Премьер-лига16-й турКристал Пэлас1 : 1Лестер Сити
04.07.2020Англия - Премьер-лига33-й турЛестер Сити3 : 0Кристал Пэлас
03.11.2019Англия - Премьер-лига11-й турКристал Пэлас0 : 2Лестер Сити
23.02.2019Англия - Премьер-лига27-й турЛестер Сити1 : 4Кристал Пэлас
15.12.2018Англия - Премьер-лига17-й турКристал Пэлас1 : 0Лестер Сити
01.09.2024Англия — Премьер-лига3-й тур1 : 1Кристал Пэлас
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундКристал Пэлас4 : 0
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турКристал Пэлас0 : 2
18.08.2024Англия — Премьер-лига1-й тур2 : 1Кристал Пэлас
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Кристал Пэлас1 : 1
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турЛестер Сити1 : 2
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундЛестер Сити4 : 0
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й тур2 : 1Лестер Сити
19.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турЛестер Сити1 : 1
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 0Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Ливерпуль39
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион37
4
Лига чемпионов
Арсенал37
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед37
6 Брентфорд36
7 Астон Вилла36
8 Борнмут35
9 Ноттингем Форест35
10 Тоттенхэм Хотспур34
11 Челси34
12 Фулхэм34
13 Вест Хэм Юнайтед33
14 Манчестер Юнайтед33
15 Лестер Сити31
16 Кристал Пэлас31
17 Ипсвич Таун31
18
Зона вылета
Вулверхэмптон31
19
Зона вылета
Саутгемптон30
20
Зона вылета
Эвертон30

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