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Севилья - Хетафе 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
14 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Севилья
Хетафе

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Хетафе, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Хетафе
Хетафе
13НорвегияврЭрьян Нюланд
32ИспаниязщХосе Анхель Кармона
23Бразилиязщ Маркан
19АргентиназщВалентин Барко
26ИспаниязщХуанлу Санчес
6СербиязщНеманья Гудель
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
11БельгияпзДоди Лукебакио
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
21НигериянпЧидера Эджуке
7ИспаниянпИсаак Ромеро
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
2Тогозщ Джене
16ИспаниязщДиего Рико
4ИспаниязщХуан Беррокаль
5ИспанияпзЛуис Милья
8УругвайпзМауро Арамбарри
6НигерияпзКрисантус Уче
7ИспанияпзАлекс Сола
17ИспаниянпКарлес Сайоль
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
30.03.2024Испания - Примера30-й турХетафе0 : 1Севилья
16.01.2024Кубок Испании1/8 финалаХетафе1 : 3Севилья
16.12.2023Испания - Примера17-й турСевилья0 : 3Хетафе
19.03.2023Испания - Примера26-й турХетафе2 : 0Севилья
08.01.2023Испания - Примера16-й турСевилья2 : 1Хетафе
09.01.2022Испания - Примера20-й турСевилья1 : 0Хетафе
23.08.2021Испания - Примера2-й турХетафе0 : 1Севилья
06.02.2021Испания - Примера22-й турСевилья3 : 0Хетафе
12.12.2020Испания - Примера13-й турХетафе0 : 1Севилья
23.02.2020Испания - Примера25-й турХетафе0 : 3Севилья
01.09.2024Испания — Примера4-й турСевилья0 : 2
27.08.2024Испания — Примера3-й тур0 : 0Севилья
23.08.2024Испания — Примера2-й турСевилья1 : 2
16.08.2024Испания — Примера1-й тур2 : 2Севилья
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20244 : 1Севилья
01.09.2024Испания — Примера4-й турХетафе0 : 0
24.08.2024Испания — Примера2-й турХетафе0 : 0
15.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 1Хетафе
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Хетафе1 : 3
26.05.2024Испания - Примера38-й турХетафе1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Атлетико М48
3
Лига чемпионов
Вильярреал48
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид48
5
Лига Европы
Жирона47
6
Квалификация Лиги конференций
Алавес47
7 Осасуна47
8 Сельта46
9 Мальорка45
10 Леганес45
11 Вальядолид44
12 Райо Вальекано44
13 Реал Сосьедад44
14 Эспаньол44
15 Атлетик Б44
16 Хетафе33
17 Лас-Пальмас42
18
Зона вылета
Севилья42
19
Зона вылета
Бетис32
20
Зона вылета
Валенсия41

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