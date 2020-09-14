Севилья - Хетафе 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
14 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Хетафе, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|23
|зщ
|Маркан
|19
|зщ
|Валентин Барко
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|20
|пз
|Джибриль Соу
|21
|нп
|Чидера Эджуке
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|16
|зщ
|Диего Рико
|4
|зщ
|Хуан Беррокаль
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Крисантус Уче
|7
|пз
|Алекс Сола
|17
|нп
|Карлес Сайоль
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 3
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 3
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|23.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|06.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 0
|12.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 1
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 2
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|4
|8
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Жирона
|4
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Алавес
|4
|7
|7
|Осасуна
|4
|7
|8
|Сельта
|4
|6
|9
|Мальорка
|4
|5
|10
|Леганес
|4
|5
|11
|Вальядолид
|4
|4
|12
|Райо Вальекано
|4
|4
|13
|Реал Сосьедад
|4
|4
|14
|Эспаньол
|4
|4
|15
|Атлетик Б
|4
|4
|16
|Хетафе
|3
|3
|17
|Лас-Пальмас
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Севилья
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Бетис
|3
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1