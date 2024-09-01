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Марсель - Ницца 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
14 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Марсель
Ницца

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ницца, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Ницца
Ницца
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
13 Канада зщ Дерек Корнелиус
20 Франция зщ Лилиан Брассье
3 Франция зщ Кентен Мерлен
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
11 Марокко пз Амин Арит
44 Бразилия пз Луис Энрике
9 Франция нп Элье Ваи
1 Польша вр Марцин Булка
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
5 Египет зщ Мохамед Абдель Монем
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
92 Франция зщ Жонатан Клосс
8 Нидерланды зщ Пабло Паулино Росарио
26 Франция зщ Мельвен Бар
22 Франция пз Тангай Н'Домбеле
25 Франция пз Мохамед-Али Шо
29 Франция нп Эванн Гессан
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Франция Франк Эз
История личных встреч
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Марсель2 : 2Ницца
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Ницца1 : 0Марсель
05.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур Марсель1 : 3Ницца
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца0 : 3Марсель
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Марсель2 : 1Ницца
09.02.2022 Кубок Франции 1/4 финала Ницца4 : 1Марсель
27.10.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Ницца1 : 1Марсель
20.03.2021 Франция - Лига 1 30-й тур Ницца3 : 0Марсель
17.02.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель3 : 2Ницца
28.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур Ницца1 : 2Марсель
31.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 3Марсель
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Марсель2 : 2
17.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 5Марсель
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 2Марсель
15.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 0Марсель
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 4Ницца
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Ницца1 : 1
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 2 : 1Ницца
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 3Ницца
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 2Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ39
2
Лига чемпионов
Марсель37
3
Лига чемпионов
Нант37
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс37
5
Лига Европы
Монако37
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль36
7 Гавр36
8 Ницца34
9 Страсбург34
10 Реймс34
11 Ренн33
12 Брест33
13 Осер33
14 Лион33
15 Тулуза32
16
Стыковая зона
Монпелье31
17
Зона вылета
Анже30
18
Зона вылета
Сент-Этьен30

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