Марсель - Ницца 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
14 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ницца, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Ницца
Ницца
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|20
|зщ
|Лилиан Брассье
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|11
|пз
|Амин Арит
|44
|пз
|Луис Энрике
|9
|нп
|Элье Ваи
|1
|вр
|Марцин Булка
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|29
|нп
|Эванн Гессан
|7
|нп
|Жереми Бога
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Франк Эз
История личных встреч
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|09.02.2022
|Кубок Франции
|1/4 финала
|4 : 1
|27.10.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|17.02.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|28.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 5
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Нант
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Монако
|3
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|3
|6
|7
|Гавр
|3
|6
|8
|Ницца
|3
|4
|9
|Страсбург
|3
|4
|10
|Реймс
|3
|4
|11
|Ренн
|3
|3
|12
|Брест
|3
|3
|13
|Осер
|3
|3
|14
|Лион
|3
|3
|15
|Тулуза
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Анже
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Сент-Этьен
|3
|0