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Вольфсбург - Айнтрахт Ф 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
14 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Вольфсбург
Айнтрахт Ф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ПольшаврКамиль Грабара
2ГерманиязщКилиан Фишер
3БельгиязщСебастиан Борнау
5ШвейцариязщСедрик Цезигер
20ГерманиязщРидле Баку
8ТурцияпзСалих Озджан
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
39АвстриянпПатрик Виммер
11ПортугалиянпТьягу Томаш
16ПольшанпЯкуб Каминьский
1ГерманияврКевин Трапп
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
13ДаниязщРасмус Кристенсен
29ФранциязщНильс Нкунку
15ТуниспзЭллиес Скири
16ШвецияпзХуго Ларссон
27ГерманияпзМарио Гётце
8АлжирпзФарес Шаиби
11ФранциянпУго Экитике
Главные тренеры
АвстрияРальф Хазенхюттль
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й турАйнтрахт Ф2 : 2Вольфсбург
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турВольфсбург2 : 0Айнтрахт Ф
05.03.2023Германия - Бундеслига23-й турВольфсбург2 : 2Айнтрахт Ф
10.09.2022Германия - Бундеслига6-й турАйнтрахт Ф0 : 1Вольфсбург
12.02.2022Германия - Бундеслига22-й турАйнтрахт Ф0 : 2Вольфсбург
19.09.2021Германия - Бундеслига5-й турВольфсбург1 : 1Айнтрахт Ф
10.04.2021Германия - Бундеслига28-й турАйнтрахт Ф4 : 3Вольфсбург
11.12.2020Германия - Бундеслига11-й турВольфсбург2 : 1Айнтрахт Ф
30.05.2020Германия - Бундеслига29-й турВольфсбург1 : 2Айнтрахт Ф
23.11.2019Германия - Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф0 : 2Вольфсбург
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур0 : 2Вольфсбург
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 3
19.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 1Вольфсбург
20.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 1Вольфсбург
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турВольфсбург1 : 3
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турАйнтрахт Ф3 : 1
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур2 : 0Айнтрахт Ф
19.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4Айнтрахт Ф
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турАйнтрахт Ф2 : 2
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Хайденхайм26
2
Лига чемпионов
Бавария26
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг26
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Унион24
6
Квалификация Лиги конференций
Вольфсбург23
7 Боруссия М23
8 Байер23
9 Фрайбург23
10 Айнтрахт Ф23
11 Хоффенхайм23
12 Майнц22
13 Вердер22
14 Штутгарт21
15 Аугсбург21
16
Стыковая зона
Хольштайн20
17
Зона вылета
Санкт-Паули20
18
Зона вылета
Бохум20

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