Вольфсбург - Айнтрахт Ф 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
14 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|5
|зщ
|Седрик Цезигер
|20
|зщ
|Ридле Баку
|8
|пз
|Салих Озджан
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|39
|нп
|Патрик Виммер
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|16
|нп
|Якуб Каминьский
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|27
|пз
|Марио Гётце
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|11
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|4 : 3
|11.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|30.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Унион
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вольфсбург
|2
|3
|7
|Боруссия М
|2
|3
|8
|Байер
|2
|3
|9
|Фрайбург
|2
|3
|10
|Айнтрахт Ф
|2
|3
|11
|Хоффенхайм
|2
|3
|12
|Майнц
|2
|2
|13
|Вердер
|2
|2
|14
|Штутгарт
|2
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|2
|0