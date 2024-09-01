Гронинген - Фейеноорд 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
14 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Фейеноорд, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Этьен Вассен
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|5
|зщ
|Марко Ренте
|43
|зщ
|Марвин Персман
|22
|пз
|Финн Стам
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|8
|пз
|Йохан Хове
|18
|пз
|Tika de Jonge
|10
|пз
|Лучано Валенте
|29
|нп
|Постема Романо
|26
|нп
|Thom van Bergen
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|34
|пз
|Chris-Kevin Nadje
|24
|пз
|Гиваи Зехиэль
|10
|пз
|Калвин Стенгс
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|29.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|04.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|15.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 3
|05.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|12.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 1
|24.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 0
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 0
|24.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|17.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|25.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|09.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
|29.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 5
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Суперкубок Нидерландов 2024
|Финал
|4 : 4 2 : 4
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|4
|8
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|4
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|5
|9
|Виллем II
|4
|5
|10
|Херенвен
|3
|4
|11
|Твенте
|3
|4
|12
|Аякс
|2
|3
|13
|ПЕК Зволле
|4
|3
|14
|Гоу Эхед Иглс
|4
|3
|15
|НАК Бреда
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|4
|0