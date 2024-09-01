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Гронинген - Фейеноорд 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
14 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Гронинген
Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Фейеноорд, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Фейеноорд
Роттердам
1НидерландыврЭтьен Вассен
7КюрасаозщЛеандро Бакуна
5ГерманиязщМарко Ренте
43БельгиязщМарвин Персман
22НидерландыпзФинн Стам
14НидерландыпзJorg Schreuders
8НорвегияпзЙохан Хове
18НидерландыпзTika de Jonge
10ИталияпзЛучано Валенте
29НидерландынпПостема Романо
26НидерландынпThom van Bergen
22ГерманияврТимон Велленройтер
30ШвейцариязщДжордан Лотомба
3НидерландызщТомас Белен
33СловакиязщДавид Ганцко
5НидерландызщГейс Смал
34ФранцияпзChris-Kevin Nadje
24НидерландыпзГиваи Зехиэль
10НидерландыпзКалвин Стенгс
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
14БразилияпзИгор Пайшао
29МексиканпСантьяго Хименес
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
29.02.2024Кубок Нидерландов1/2 финалаФейеноорд2 : 1Гронинген
04.03.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турФейеноорд1 : 0Гронинген
15.01.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турГронинген0 : 3Фейеноорд
05.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турФейеноорд1 : 1Гронинген
12.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турГронинген1 : 1Фейеноорд
24.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турГронинген0 : 0Фейеноорд
08.11.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турФейеноорд2 : 0Гронинген
24.11.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турГронинген1 : 1Фейеноорд
17.02.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турГронинген1 : 0Фейеноорд
25.11.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турФейеноорд1 : 0Гронинген
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур1 : 1Гронинген
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турГронинген0 : 0
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 2Гронинген
09.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турГронинген4 : 1
29.02.2024Кубок Нидерландов1/2 финалаФейеноорд2 : 1Гронинген
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 1Фейеноорд
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 5Фейеноорд
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турФейеноорд1 : 1
04.08.2024Суперкубок Нидерландов 2024Финал4 : 4 2 : 4Фейеноорд
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Фейеноорд1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен412
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар410
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт410
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген48
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген46
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна36
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта46
8
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд35
9 Виллем II45
10 Херенвен34
11 Твенте34
12 Аякс23
13 ПЕК Зволле43
14 Гоу Эхед Иглс43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Хераклес42
17
Зона вылета
Алмере Сити41
18
Зона вылета
Валвейк40

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