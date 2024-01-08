Каза Пия - Морейренсе 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
14 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Морейренсе, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|08.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 4
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|30.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 1
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|12
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|4
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Витория Гимарайнш
|4
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фамаликан
|4
|9
|5
|Санта-Клара
|4
|9
|6
|Брага
|4
|8
|7
|Бенфика
|4
|7
|8
|Морейренсе
|4
|7
|9
|Риу Аве
|4
|6
|10
|Жил Висенте
|4
|5
|11
|Насьонал
|4
|4
|12
|АВС
|4
|4
|13
|Боавишта
|4
|4
|14
|Арока
|4
|3
|15
|Каза Пия
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|4
|0