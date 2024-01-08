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Каза Пия - Морейренсе 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
14 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Каза Пия
Морейренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Морейренсе, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
12.05.2024Португалия — Примейра33-й турКаза Пия0 : 1Морейренсе
08.01.2024Португалия — Примейра16-й турМорейренсе1 : 4Каза Пия
31.08.2024Португалия — Примейра4-й тур0 : 1Каза Пия
24.08.2024Португалия — Примейра3-й турКаза Пия0 : 2
17.08.2024Португалия — Примейра2-й тур3 : 0Каза Пия
10.08.2024Португалия — Примейра1-й турКаза Пия0 : 1
17.05.2024Португалия — Примейра34-й тур1 : 2Каза Пия
30.08.2024Португалия — Примейра4-й турМорейренсе1 : 1
25.08.2024Португалия — Примейра3-й тур3 : 1Морейренсе
18.08.2024Португалия — Примейра2-й турМорейренсе3 : 1
11.08.2024Португалия — Примейра1-й тур1 : 2Морейренсе
18.05.2024Португалия — Примейра34-й турМорейренсе2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг412
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту49
3
Квалификация Лиги Европы
Витория Гимарайнш49
4
Квалификация Лиги конференций
Фамаликан49
5 Санта-Клара49
6 Брага48
7 Бенфика47
8 Морейренсе47
9 Риу Аве46
10 Жил Висенте45
11 Насьонал44
12 АВС44
13 Боавишта44
14 Арока43
15 Каза Пия43
16
Стыковая зона
Эшторил42
17
Зона вылета
Эштрела41
18
Зона вылета
Фаренсе40

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