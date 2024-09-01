Шеффилд Уэнсдей - Куинз Парк Рейнджерс 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Марти Сифуэнтес
История личных встреч
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 2
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|4 : 1
|03.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|11.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 3
|24.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|31.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 2
|05.05.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|23.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 0
|10.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|4 : 2
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|3 : 0
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 5
|23.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|0 : 2
|18.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|4 : 0
|14.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|30.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 2
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 4 : 1
|24.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|2 : 2
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|4
|12
| 2
Повышение
|Вест Бромвич Альбион
|4
|10
| 3
Плей-офф
|Уотфорд
|4
|9
| 4
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|4
|8
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|4
|8
| 6
Плей-офф
|Бёрнли
|4
|7
|7
|Мидлсбро
|4
|7
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|6
|9
|Оксфорд Юнайтед
|4
|6
|10
|Дерби Каунти
|4
|6
|11
|Сток Сити
|4
|6
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|4
|5
|13
|Норвич Сити
|4
|5
|14
|Бристоль Сити
|4
|5
|15
|Миллуолл
|4
|4
|16
|Суонси Сити
|4
|4
|17
|Ковентри Сити
|4
|4
|18
|Портсмут
|4
|3
|19
|Халл Сити
|4
|3
|20
|Шеффилд Уэнсдей
|4
|3
|21
|Престон Норт Энд
|4
|3
| 22
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|4
|2
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|4
|1
| 24
Зона вылета
|Кардифф Сити
|4
|1