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Шеффилд Уэнсдей - Куинз Парк Рейнджерс 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 5-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Шеффилд Уэнсдей
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
10.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 1Шеффилд Уэнсдей
03.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
11.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 3Шеффилд Уэнсдей
24.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Шеффилд Уэнсдей
31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
23.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Шеффилд Уэнсдей
10.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 2Шеффилд Уэнсдей
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 3 : 0Шеффилд Уэнсдей
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 5Шеффилд Уэнсдей
23.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2
18.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 4 : 0Шеффилд Уэнсдей
14.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
30.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Куинз Парк Рейнджерс1 : 1 4 : 1
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд412
2
Повышение
Вест Бромвич Альбион410
3
Плей-офф
Уотфорд49
4
Плей-офф
Лидс Юнайтед48
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс48
6
Плей-офф
Бёрнли47
7 Мидлсбро47
8 Шеффилд Юнайтед46
9 Оксфорд Юнайтед46
10 Дерби Каунти46
11 Сток Сити46
12 Куинз Парк Рейнджерс45
13 Норвич Сити45
14 Бристоль Сити45
15 Миллуолл44
16 Суонси Сити44
17 Ковентри Сити44
18 Портсмут43
19 Халл Сити43
20 Шеффилд Уэнсдей43
21 Престон Норт Энд43
22
Зона вылета
Плимут Аргайл42
23
Зона вылета
Лутон Таун41
24
Зона вылета
Кардифф Сити41

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