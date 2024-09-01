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Плимут Аргайл - Сандерленд 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 5-й тур
Плимут Аргайл
Сандерленд

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Сандерленд, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Сандерленд3 : 1Плимут Аргайл
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Плимут Аргайл2 : 0Сандерленд
01.05.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 45-й тур Плимут Аргайл1 : 3Сандерленд
19.01.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 23-й тур Сандерленд1 : 2Плимут Аргайл
02.03.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 35-й тур Сандерленд2 : 0Плимут Аргайл
03.11.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 17-й тур Плимут Аргайл0 : 2Сандерленд
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Плимут Аргайл0 : 1
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 2 : 0Плимут Аргайл
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 1Плимут Аргайл
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Плимут Аргайл1 : 1
14.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Плимут Аргайл3 : 0
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 1 : 3Сандерленд
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Сандерленд1 : 0
18.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Сандерленд4 : 0
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 2 : 0Сандерленд
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 0 : 2Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд412
2
Повышение
Вест Бромвич Альбион410
3
Плей-офф
Уотфорд49
4
Плей-офф
Лидс Юнайтед48
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс48
6
Плей-офф
Бёрнли47
7 Мидлсбро47
8 Шеффилд Юнайтед46
9 Оксфорд Юнайтед46
10 Дерби Каунти46
11 Сток Сити46
12 Куинз Парк Рейнджерс45
13 Норвич Сити45
14 Бристоль Сити45
15 Миллуолл44
16 Суонси Сити44
17 Ковентри Сити44
18 Портсмут43
19 Халл Сити43
20 Шеффилд Уэнсдей43
21 Престон Норт Энд43
22
Зона вылета
Плимут Аргайл42
23
Зона вылета
Лутон Таун41
24
Зона вылета
Кардифф Сити41

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