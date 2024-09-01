01:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 сентября
Свернуть список

Мидлсбро - Престон Норт Энд 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 5-й тур
Мидлсбро
Престон Норт Энд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Престон Норт Энд, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Престон Норт Энд2 : 1Мидлсбро
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Мидлсбро4 : 0Престон Норт Энд
18.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Мидлсбро4 : 0Престон Норт Энд
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Престон Норт Энд2 : 1Мидлсбро
07.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Престон Норт Энд4 : 1Мидлсбро
23.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Мидлсбро1 : 2Престон Норт Энд
16.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Мидлсбро2 : 0Престон Норт Энд
09.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Престон Норт Энд3 : 0Мидлсбро
01.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Престон Норт Энд0 : 2Мидлсбро
01.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Мидлсбро1 : 1Престон Норт Энд
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 0 : 2Мидлсбро
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Мидлсбро0 : 5
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Мидлсбро2 : 2
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 1 : 0Мидлсбро
14.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 0 : 3Мидлсбро
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 3 : 1Престон Норт Энд
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 5Престон Норт Энд
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Престон Норт Энд1 : 0
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 3 : 0Престон Норт Энд
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Престон Норт Энд2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд412
2
Повышение
Вест Бромвич Альбион410
3
Плей-офф
Уотфорд49
4
Плей-офф
Лидс Юнайтед48
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс48
6
Плей-офф
Бёрнли47
7 Мидлсбро47
8 Шеффилд Юнайтед46
9 Оксфорд Юнайтед46
10 Дерби Каунти46
11 Сток Сити46
12 Куинз Парк Рейнджерс45
13 Норвич Сити45
14 Бристоль Сити45
15 Миллуолл44
16 Суонси Сити44
17 Ковентри Сити44
18 Портсмут43
19 Халл Сити43
20 Шеффилд Уэнсдей43
21 Престон Норт Энд43
22
Зона вылета
Плимут Аргайл42
23
Зона вылета
Лутон Таун41
24
Зона вылета
Кардифф Сити41

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close