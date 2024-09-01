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Арсенал - Славия-Мозырь 14 Сентября прямая трансляция

14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Арсенал
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Славия-Мозырь, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь3 : 0Арсенал
22.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь1 : 1Арсенал
26.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Арсенал3 : 2Славия-Мозырь
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 3Арсенал
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Арсенал3 : 1
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0Арсенал
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Арсенал3 : 1
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Арсенал
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 3 : 0Славия-Мозырь
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Славия-Мозырь0 : 1
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0Славия-Мозырь
09.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь1 : 2
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1943
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1939
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1638
4 Динамо-Брест2035
5 Арсенал2031
6 Слуцк2130
7 Витебск2029
8 Гомель2028
9 Славия-Мозырь2027
10 Ислочь2025
11 БАТЭ2021
12 Сморгонь1920
13 Нафтан1816
14 Минск1915
15
Зона вылета
Днепр М209
16
Зона вылета
Шахтёр С210

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