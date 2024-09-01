Арсенал - Славия-Мозырь 14 Сентября прямая трансляция
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Славия-Мозырь, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|22.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 1
|26.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|23.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|16.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|04.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|30.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|24.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|09.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|19
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|19
|39
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|16
|38
|4
|Динамо-Брест
|20
|35
|5
|Арсенал
|20
|31
|6
|Слуцк
|21
|30
|7
|Витебск
|20
|29
|8
|Гомель
|20
|28
|9
|Славия-Мозырь
|20
|27
|10
|Ислочь
|20
|25
|11
|БАТЭ
|20
|21
|12
|Сморгонь
|19
|20
|13
|Нафтан
|18
|16
|14
|Минск
|19
|15
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|20
|9
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|21
|0