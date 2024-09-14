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Неман - Ислочь 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
14 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Неман
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Ислочь, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Ислочь
Минский район
История личных встреч
25.05.2024 Кубок Беларуси Финал Неман2 : 0Ислочь
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь2 : 0Неман
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Неман0 : 0Ислочь
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Ислочь0 : 3Неман
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Неман1 : 0Ислочь
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Ислочь1 : 1Неман
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Ислочь2 : 0Неман
01.05.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Неман1 : 2Ислочь
04.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Неман1 : 0Ислочь
21.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 0Неман
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 1Неман
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Неман3 : 1
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 4Неман
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 1
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Неман0 : 5
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Ислочь0 : 0
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 1Ислочь
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Ислочь0 : 0
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 1Ислочь
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 3 : 2Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1943
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1939
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1638
4 Динамо-Брест2035
5 Арсенал2031
6 Слуцк2130
7 Витебск2029
8 Гомель2028
9 Славия-Мозырь2027
10 Ислочь2025
11 БАТЭ2021
12 Сморгонь1920
13 Нафтан1816
14 Минск1915
15
Зона вылета
Днепр М209
16
Зона вылета
Шахтёр С210

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