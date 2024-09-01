Кёльн - Магдебург 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
14 Сентября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Магдебург, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Штеффен Баумгарт
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|19.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|17.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|3 : 0
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3 ДВ
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|02.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 4
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 1
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Карлсруэ
|5
|13
| 2
Повышение
|Фортуна
|4
|10
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|5
|9
|4
|Гройтер Фюрт
|4
|8
|5
|Магдебург
|4
|8
|6
|Кёльн
|4
|7
|7
|Гамбург
|4
|7
|8
|Герта
|4
|7
|9
|Ганновер-96
|4
|7
|10
|Кайзерслаутерн
|4
|7
|11
|Эльверсберг
|4
|5
|12
|Шальке-04
|5
|4
|13
|Нюрнберг
|4
|4
|14
|Ян
|4
|3
|15
|Пройссен Мюнстер
|5
|2
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|4
|0