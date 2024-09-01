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Кёльн - Магдебург 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
14 Сентября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Кёльн
Магдебург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Магдебург, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
19.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Магдебург1 : 1Кёльн
17.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Кёльн3 : 0Магдебург
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 3Кёльн
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Кёльн5 : 0
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 3 ДВКёльн
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 2Кёльн
02.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Кёльн1 : 2
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 4Магдебург
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Магдебург2 : 2
19.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 1Магдебург
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 3Магдебург
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Магдебург0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Карлсруэ513
2
Повышение
Фортуна410
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 0759
4 Гройтер Фюрт48
5 Магдебург48
6 Кёльн47
7 Гамбург47
8 Герта47
9 Ганновер-9647
10 Кайзерслаутерн47
11 Эльверсберг45
12 Шальке-0454
13 Нюрнберг44
14 Ян43
15 Пройссен Мюнстер52
16
Стыковая зона
Ульм 184641
17
Зона вылета
Дармштадт 9841
18
Зона вылета
Айнтрахт Б40

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