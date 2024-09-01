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Сабуртало - Динамо Бт 14 Сентября прямая трансляция

14 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 24-й тур
Сабуртало
Динамо Бт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Динамо Бт, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
19.05.2024 Грузия — Высшая лига 15-й тур Динамо Бт2 : 3Сабуртало
02.04.2024 Грузия — Высшая лига 6-й тур Сабуртало3 : 0Динамо Бт
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало0 : 0Динамо Бт
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Бт2 : 1Сабуртало
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало3 : 3Динамо Бт
03.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Динамо Бт3 : 1Сабуртало
21.10.2022 Грузия - Высшая лига 31-й тур Сабуртало2 : 4Динамо Бт
21.08.2022 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Бт3 : 2Сабуртало
12.05.2022 Грузия - Высшая лига 13-й тур Сабуртало0 : 0Динамо Бт
13.03.2022 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Бт2 : 2Сабуртало
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 3Сабуртало
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Сабуртало3 : 0
19.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Сабуртало3 : 1
15.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Сабуртало
08.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Сабуртало0 : 1
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Динамо Бт1 : 1
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Динамо Бт
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Динамо Бт0 : 0
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур 1 : 1Динамо Бт
04.08.2024 Грузия — Высшая лига 19-й тур Динамо Бт0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2347
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2242
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2242
4 Динамо Бт2335
5 Самгурали2329
6 Колхети-19132328
7 Динамо Тб2326
8
Стыковая зона
Телави2323
9
Стыковая зона
Гагра2321
10
Зона вылета
Самтредиа2315

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