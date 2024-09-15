Акрон - Химки 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
15 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Химки, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Химки
Химки
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Франк Себриан Артига
История личных встреч
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 2
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1 5 : 4
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|19.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|06.09.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Акрон» — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|8
|20
|2
|Краснодар
|8
|18
|3
|Локомотив М
|8
|18
|4
|Спартак М
|7
|14
|5
|ЦСКА
|8
|13
|6
|Динамо М
|7
|13
|7
|Ростов
|8
|11
|8
|Рубин
|8
|10
|9
|Крылья Советов
|8
|9
|10
|Динамо Мх
|7
|8
|11
|Пари Нижний Новгород
|8
|7
|12
|Химки
|7
|6
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|8
|6
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Факел
|8
|5
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|7
|5