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Акрон - Химки 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
15 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Акрон
Химки

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Химки, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Испания Франк Себриан Артига
История личных встреч
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Химки2 : 2Акрон
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Акрон0 : 2Химки
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Акрон
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Акрон1 : 1 5 : 4
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0Акрон
19.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Акрон1 : 2
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 1 : 2Акрон
06.09.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Химки2 : 0
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Химки0 : 2
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур 4 : 0Химки
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 3Химки
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Химки1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Акрон» — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит820
2 Краснодар818
3 Локомотив М818
4 Спартак М714
5 ЦСКА813
6 Динамо М713
7 Ростов811
8 Рубин810
9 Крылья Советов89
10 Динамо Мх78
11 Пари Нижний Новгород87
12 Химки76
13
Стыковая зона
Оренбург86
14
Стыковая зона
Акрон75
15
Зона вылета
Факел85
16
Зона вылета
Ахмат75

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