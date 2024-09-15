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Уфа - Родина 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
15 Сентября 2024 года в 12:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия);
Уфа
Родина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Родина, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
07.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Родина2 : 1Уфа
16.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Уфа0 : 1Родина
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 0Уфа
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Уфа0 : 1
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Уфа3 : 4
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 1Уфа
12.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Уфа0 : 2
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Родина2 : 0
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 2 : 2Родина
26.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Родина2 : 2
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 0Родина
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 2Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т919
2
Повышение
Урал918
3
Стыковая зона
Торпедо М917
4
Стыковая зона
Балтика916
5 Сочи1015
6 Родина914
7 Ротор1014
8 Черноморец1014
9 Чайка913
10 Енисей1012
11 Нефтехимик912
12 Сокол911
13 КАМАЗ1011
14 Шинник99
15 Алания109
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск98
17
Зона вылета
Уфа96
18
Зона вылета
Тюмень95

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