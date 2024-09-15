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Тюмень - Сокол 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
15 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Владимир Фалов (Москва, Россия);
Тюмень
Сокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Сокол, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Сокол2 : 1Тюмень
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Тюмень2 : 0Сокол
29.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Сокол1 : 0Тюмень
08.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Тюмень1 : 1Сокол
21.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Сокол0 : 1Тюмень
11.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Тюмень1 : 2Сокол
29.03.2015 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Тюмень1 : 0Сокол
17.02.2015 POLYTAN Кубок ФНЛ Группа C. 3-й тур Сокол0 : 1Тюмень
07.09.2014 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Сокол2 : 1Тюмень
20.09.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 20-й тур Сокол0 : 1Тюмень
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 1Тюмень
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 3 : 0Тюмень
23.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Тюмень0 : 0
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 1Тюмень
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Тюмень0 : 1
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 0Сокол
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Сокол0 : 0
23.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 2 : 2Сокол
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Сокол0 : 1
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Сокол1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т919
2
Повышение
Урал918
3
Стыковая зона
Торпедо М917
4
Стыковая зона
Балтика916
5 Сочи1015
6 Родина914
7 Ротор1014
8 Черноморец1014
9 Чайка913
10 Енисей1012
11 Нефтехимик912
12 Сокол911
13 КАМАЗ1011
14 Шинник99
15 Алания109
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск98
17
Зона вылета
Уфа96
18
Зона вылета
Тюмень95

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