Тюмень - Сокол 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
15 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Владимир Фалов (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Сокол, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|29.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 0
|08.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 1
|21.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|0 : 1
|11.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 2
|29.03.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 0
|17.02.2015
|POLYTAN Кубок ФНЛ
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|07.09.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|2 : 1
|20.09.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|20-й тур
|0 : 1
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|3 : 0
|23.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|23.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 2
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 1
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|9
|19
| 2
Повышение
|Урал
|9
|18
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|9
|17
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|9
|16
|5
|Сочи
|10
|15
|6
|Родина
|9
|14
|7
|Ротор
|10
|14
|8
|Черноморец
|10
|14
|9
|Чайка
|9
|13
|10
|Енисей
|10
|12
|11
|Нефтехимик
|9
|12
|12
|Сокол
|9
|11
|13
|КАМАЗ
|10
|11
|14
|Шинник
|9
|9
|15
|Алания
|10
|9
| 16
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Уфа
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|9
|5