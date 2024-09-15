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Чайка - Шинник 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия), вместимость: 3455
15 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Чайка
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Шинник, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Чайка5 : 1Шинник
05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Шинник0 : 0Чайка
12.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Шинник2 : 3Чайка
10.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 0Чайка
02.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 0 : 0Чайка
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Чайка2 : 0
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 0Чайка
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Чайка2 : 2
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Шинник2 : 0
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 0 : 0Шинник
24.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Шинник1 : 0
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Шинник0 : 0
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 0Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т919
2
Повышение
Урал918
3
Стыковая зона
Торпедо М917
4
Стыковая зона
Балтика916
5 Сочи1015
6 Родина914
7 Ротор1014
8 Черноморец1014
9 Чайка913
10 Енисей1012
11 Нефтехимик912
12 Сокол911
13 КАМАЗ1011
14 Шинник99
15 Алания109
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск98
17
Зона вылета
Уфа96
18
Зона вылета
Тюмень95

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