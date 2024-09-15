Чайка - Шинник 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия), вместимость: 3455
15 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Шинник, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|5 : 1
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 0
|12.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 3
|10.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0
|02.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 2
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|9
|19
| 2
Повышение
|Урал
|9
|18
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|9
|17
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|9
|16
|5
|Сочи
|10
|15
|6
|Родина
|9
|14
|7
|Ротор
|10
|14
|8
|Черноморец
|10
|14
|9
|Чайка
|9
|13
|10
|Енисей
|10
|12
|11
|Нефтехимик
|9
|12
|12
|Сокол
|9
|11
|13
|КАМАЗ
|10
|11
|14
|Шинник
|9
|9
|15
|Алания
|10
|9
| 16
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Уфа
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|9
|5